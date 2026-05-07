El Gobierno ratificó la salida de Argentina de la OMS y respondió a las críticas por el brote de hantavirus

La respuesta llegó tras las declaraciones del director de la OMS por los casos detectados en el crucero MV Hondius.

Hoy 19:14

El Gobierno nacional ratificó este jueves su decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de las críticas formuladas por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a raíz del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

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A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Salud, la administración nacional sostuvo que continuará cooperando con otros países e intercambiando información epidemiológica ante emergencias sanitarias, aunque sin ceder autonomía en la toma de decisiones.

“La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población”, expresó la cartera sanitaria en el documento oficial emitido este 7 de mayo.

El texto remarcó además que el país mantendrá vínculos técnicos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aunque aclaró que “no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”.

La respuesta oficial se produjo luego de que Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtiera sobre los riesgos de debilitar la cooperación sanitaria global, especialmente tras los casos de hantavirus registrados a bordo del MV Hondius.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la OMS aseguró que “la mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad” y afirmó que la salida de Argentina y de Estados Unidos del organismo deja “vacíos” en la cobertura sanitaria internacional.

“La seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier espacio que no esté cubierto beneficia al virus”, sostuvo el funcionario internacional.

En paralelo, el Ministerio de Salud argentino confirmó que mantiene el monitoreo epidemiológico por los casos vinculados al crucero y que continúa trabajando junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros contagios detectados.

Según el comunicado oficial, hasta el momento no se identificaron casos asociados dentro del territorio argentino.

El Gobierno también cuestionó duramente a la OMS y acusó al organismo de “anteponer la política a la evidencia”.

“La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”, señaló el texto difundido por Nación.

En otro tramo del comunicado, el Ejecutivo defendió su postura y apuntó contra las decisiones adoptadas por organismos internacionales durante anteriores crisis sanitarias.

“Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano”, sostuvo el Gobierno.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, por su parte, instó tanto a Argentina como a Estados Unidos a reconsiderar su alejamiento de la OMS y remarcó que “a los virus no les importan las fronteras ni la política”.

En el caso estadounidense, la salida del organismo fue oficializada el 22 de enero, un año después del anuncio realizado por la administración de Donald Trump.