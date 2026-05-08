Tensión entre Gladys La Bomba Tucumana y Luana en la cena de nominados

La cantante Gladys La Bomba Tucumana y la influencer Luana protagonizaron un intenso cruce en la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada que capturó la atención de todos los espectadores.

Hoy 06:23

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se convirtió en el escenario de un intenso conflicto entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Luana Fernández, en una cena de nominados que dejó a la audiencia expectante. Este cruce, que promete ser uno de los más recordados de la temporada, estuvo cargado de reproches y viejas heridas.

El momento crítico se inició cuando Santiago del Moro le cedió la palabra a Gladys, quien no dudó en expresar su deseo de que Luana abandonara la casa. “Luana quiero que se vaya. No me gusta convivir con alguien que no es leal”, afirmó, dejando en claro su desaprobación hacia Luana.

Gladys continuó su discurso, enfatizando que su percepción de Luana estaba lejos de ser positiva. “Me sentí muy traicionada porque es con la primer gente que yo me relacioné”, añadió, evidenciando su desconfianza hacia la influencer.

A medida que la conversación avanzaba, el clima se tornó cada vez más tenso. “No ves cómo juego. Hace tres días entraste”, replicó Luana, intentando defender su estilo de juego, mientras Gladys insistía en su falta de lealtad.

El conflicto escaló aún más al mencionar el acercamiento de Gladys a Franco Zunino, lo que provocó los celos de Luana. “Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí”, afirmó Gladys, a lo que Luana respondió con ironía: “No lo sé, no parece”.

La disputa continuó con acusaciones cruzadas, donde Gladys reiteró su incapacidad para convivir con Luana, mientras esta última insistía en su esfuerzo por llegar hasta allí. “La gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto”, expresó Luana, mostrando su dignidad ante la situación.

El intercambio se tornó cada vez más directo, con ambas participantes haciendo referencia a su trayectoria y decisiones dentro del juego. “Sé respetuosa, ya que no lo fuiste nunca conmigo”, concluyó Gladys, marcando el tono de la disputa mientras Luana la nominaba para abandonar la casa.