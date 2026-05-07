El Gobierno cambió a la titular de la Dirección Nacional Electoral en plena discusión por la reforma electoral

Juan Pablo Limodio asumirá al frente del organismo encargado de los procesos electorales. María Luz Landivar continuará como asesora en el Ministerio del Interior.

Hoy 21:00

En medio de las negociaciones políticas y parlamentarias por la reforma electoral, el Gobierno nacional decidió reemplazar a la titular de la Dirección Nacional Electoral y designó en ese cargo a Juan Pablo Limodio, un dirigente cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.

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Limodio se desempeñaba desde 2024 como presidente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y ahora quedará al frente del organismo encargado de coordinar y supervisar los procesos electorales en el país.

De esta manera, reemplazará a María Luz Landivar, quien ocupaba el cargo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Pese a la salida de la Dirección Nacional Electoral, Landivar continuará vinculada al área como asesora del Ministerio del Interior, acompañando al secretario de Interior, Gustavo Coria.

Según trascendió, la decisión de mantenerla dentro de la estructura oficial responde a su experiencia técnica y trayectoria en materia electoral.

Los cambios en el organismo se producen mientras el oficialismo impulsa en el Congreso una reforma del sistema electoral con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, el Gobierno enfrenta dificultades para reunir los apoyos legislativos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció recientemente que el oficialismo no cuenta hoy con los votos suficientes para aprobar la eliminación de las PASO.