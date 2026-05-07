La defensa de Leopoldo Luque aseguró que “descartan” que Maradona haya muerto por insuficiencia cardíaca crónica

Los abogados del neurocirujano destacaron las declaraciones de médicos y peritos durante una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Sostienen que el exfutbolista falleció por “un cuadro agudo y repentino”.

Hoy 21:06

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó este jueves una nueva jornada clave con las declaraciones de médicos que participaron de su atención en los últimos días de vida y con una fuerte reacción de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque.

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Los abogados del profesional, Roberto Rallin y Francisco Oneto, afirmaron que la audiencia fue “muy buena” para la estrategia defensiva y aseguraron que quedó debilitada la hipótesis de que el ex capitán de la Selección argentina falleció por una insuficiencia cardíaca crónica.

“Hoy quedó clarísimo que Maradona no murió de una insuficiencia cardíaca crónica”, sostuvo Oneto al término de la audiencia.

Según explicó el abogado, uno de los peritos oficiales declaró que una persona con ese cuadro clínico no puede permanecer acostada horizontalmente debido a las dificultades respiratorias que provoca la enfermedad.

“A Diego lo encontraron acostado y nadie lo movió, así que falleció de otra cosa”, insistió la defensa.

Durante la audiencia también declararon médicos de la clínica Ipensa, donde Maradona estuvo internado antes de ser trasladado a la Clínica Olivos.

De acuerdo con los abogados de Luque, esos testimonios confirmaron que el exfutbolista “estaba lúcido y consciente” y que el hematoma subdural detectado surgió a partir de estudios médicos realizados durante la internación.

La defensa remarcó además que la internación domiciliaria no equivalía a una terapia intensiva en el hogar, sino que respondía principalmente a cuestiones vinculadas a las adicciones y al proceso de recuperación del paciente.

Sobre la polémica decisión de operar o no el hematoma subdural, los letrados sostuvieron que existían distintas posiciones médicas y que Luque no fue el único profesional que intervino en esa evaluación.

Incluso adelantaron que próximamente declarará “otro médico muy prestigioso” que respaldará la decisión de intervenir quirúrgicamente a Maradona.

Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue el traslado desde Ipensa hacia la Clínica Olivos.

Según Rallin, quedó acreditado que “el diagnóstico era un hematoma subdural” y que el traslado “no implicaba un riesgo”, tal como habrían declarado médicos de la institución platense.

La defensa también respondió sobre los audios en los que se menciona limitar el acceso de familiares a Maradona.

Los abogados afirmaron que la lista de visitas no fue confeccionada por Luque sino por el personal de seguridad del exfutbolista y argumentaron que las restricciones estaban relacionadas con cuestiones sanitarias por la pandemia y con conflictos familiares internos.

“Luque estaba en el medio de tensiones. Maradona estuvo bien hasta el 14 de noviembre, cuando surgieron problemas familiares”, señalaron.

Para la defensa, la audiencia dejó en evidencia un punto central: “Diego Maradona no muere de una insuficiencia cardíaca crónica, sino de un cuadro agudo”.

En esa línea, sostuvieron que la teoría de que la muerte “se veía venir” no encuentra respaldo en las pruebas médicas expuestas hasta ahora en el debate oral.