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Momentos de tensión por una fuga de gas en pleno centro de La Banda: evacuaron toda una cuadra

El incidente ocurrió mientras un hombre realizaba tareas de poda y dañó accidentalmente un caño de gas.

Hoy 20:51
Fuga de gas en La Banda

Una importante fuga de gas generó momentos de extrema tensión este jueves por la tarde en el barrio Centro de La Banda, luego de que un hombre dañara accidentalmente un caño mientras realizaba tareas de poda.

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Según las primeras informaciones, el episodio se produjo cuando el trabajador utilizaba una pala y golpeó una cañería de gas, provocando una pérdida de gran magnitud.

Vecinos aseguraron que la presión con la que salía el gas era “impresionante” y que existía temor por una posible explosión.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades dispusieron evacuar toda la cuadra de manera preventiva. En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos, personal de Alerta Banda y la Policía Motorizada, que mantuvieron cortado el tránsito en la zona para evitar riesgos.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque el fuerte escape de gas mantuvo en alerta a los residentes del sector.

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