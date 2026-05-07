La Municipalidad finalizó el primer ciclo de capacitación con la participación de 150 emprendedores

Las temáticas abordadas durante el espacio de formación fueron: el armado de stands, costos, marketing y finalizó con buenas prácticas y manipulación de alimentos.

Hoy 20:50

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital finalizó el ciclo de capacitaciones para emprendedores realizado durante los meses de marzo, abril y mayo, donde participaron más de 150 productores locales y asociaciones civiles de la ciudad.

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Las temáticas abordadas durante el espacio de formación fueron: el armado de stands, costos, marketing y finalizó con buenas prácticas y manipulación de alimentos.

En el cierre de los encuentros, el director de la dependencia, Fernando Zelaya expresó: “Agradecemos a cada emprendedor y emprendedora que participó con compromiso, entusiasmo y ganas de seguir creciendo. Estas son herramientas clave para fortalecer sus proyectos, potenciar ventas y generar más oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad”; a la vez que destacó el compromiso del Área de Economía Social como gestora de las formaciones.

Finalizó: “También queremos destacar el permanente acompañamiento de nuestra intendente, Ing. Norma Fuentes, quien impulsa políticas de apoyo, formación y fortalecimiento para el sector emprendedor de la ciudad”.