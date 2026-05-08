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El clima en Termas de Río Hondo: un día soleado y cálido hoy Viernes 8 de mayo de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima despejado y cálido, con temperaturas que alcanzarán casi los 20 grados. El pronóstico se mantiene favorable para los próximos días.

Hoy 08:02

En la soleada Termas de Río Hondo, los termenses despiertan este viernes 8 de mayo de 2026 con un clima despejado que invita a disfrutar del aire libre. La temperatura actual es de 7.3 °C, con una sensación térmica de 7.2 °C, brindando un inicio fresco pero agradable para la jornada.

Las condiciones climáticas para hoy indican que la temperatura alcanzará una máxima de 19.7 °C, lo que promete un día ideal para salir a pasear o realizar actividades al exterior. Con una humedad del 93%, los termenses deberán estar preparados para un ambiente algo húmedo durante la mañana.

El viento sopla a 3.6 km/h desde el este-noreste, con una brisa suave que complementa el ambiente primaveral en la región. Este clima despejado es perfecto para disfrutar de las famosas termas, atrayendo a turistas y locales por igual.

El pronóstico para los próximos días también se presenta prometedor. Mañana, sábado 9 de mayo, se anticipa un cielo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 9.6 °C de mínima y los 17.4 °C de máxima, manteniendo la tendencia de días agradables.

Finalmente, el domingo 10 de mayo, las temperaturas volverán a subir con un clima soleado, alcanzando mínimas de 6.2 °C y máximas de 18.8 °C. Así, los termenses podrán disfrutar de un fin de semana con clima propicio para actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza.

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