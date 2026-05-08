Trump insiste en negociar con Irán pese a los ataques en Ormuz: “Ellos desean el acuerdo más que yo”

El mandatario aseguró que el alto el fuego sigue vigente y afirmó que Teherán busca cerrar un acuerdo “rápidamente”.

Hoy 08:15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Washington continúa negociando con Irán pese al reciente intercambio de ataques registrado en el estrecho de Ormuz, una situación que volvió a elevar la tensión en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, afirmó el mandatario ante periodistas en la Casa Blanca al referirse a las conversaciones con Teherán.

Trump sostuvo además que el alto el fuego continúa vigente, aunque reconoció que durante la jornada hubo enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes. “Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos”, declaró.

El Comando Central de Estados Unidos informó que fuerzas iraníes lanzaron misiles, drones y embarcaciones rápidas contra tres destructores norteamericanos desplegados en el estrecho de Ormuz. Según Washington, ninguno de los buques fue alcanzado y las amenazas fueron interceptadas antes de responder con ataques contra instalaciones militares iraníes.

El mandatario estadounidense afirmó que las fuerzas de su país destruyeron varias embarcaciones iraníes y remarcó que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares. “No hay ninguna posibilidad”, sostuvo.

Por su parte, Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar embarcaciones en la zona y aseguró que respondió “de inmediato” a la ofensiva estadounidense. La televisión estatal iraní también reportó explosiones en un puerto de la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.