Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAY 2026 | 11º
X
Espectaculos

Netflix presentó “Crimen desorganizado”, la nueva serie argentina de suspenso

La serie policial protagonizada por Celeste Cid y Marco Antonio Caponi llegará en 2027 con una trama cargada de misterio, humor negro y traiciones.

Hoy 08:32
"Crimen desorganizado"

La plataforma de streaming Netflix confirmó el inicio del rodaje de Crimen desorganizado, una nueva producción argentina que combinará suspenso, humor negro y tensión psicológica. La ficción, dirigida por Nicanor Loreti y producida por Pampa Films, tiene previsto su estreno para 2027.

La historia gira en torno a un grupo improvisado de ladrones que, tras concretar un robo bancario, descubre que el dinero desapareció y que los verdaderos responsables del golpe comenzaron a perseguirlos. En medio de la desconfianza y los secretos ocultos, la banda intentará sobrevivir mientras el conflicto interno crece.

El elenco principal estará integrado por Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Benjamín Amadeo. También participarán Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi.

Según adelantó la plataforma, la serie buscará diferenciarse de otros policiales por su combinación de encierro, traiciones y el misterio alrededor de un “botín fantasma”, en una trama donde ninguno de los personajes se conoce realmente y todos esconden algo.

TEMAS Netflix

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “San La Muerte sanó a mi sobrino”: habló el dueño del “Campito de la Sanación” tras la polémica en La Bajada
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 8 de mayo de 2026: jornada fría y algo nublado
  3. 3. Polémica en La Bajada por la gigantesca imagen de San La Muerte y un predio dedicado a santos paganos
  4. 4. Imputan a un médico por la muerte de un recién nacido en Quimilí
  5. 5. “La Justicia va a aclarar todo”: Manuel Adorni se defendió de los cuestionamientos sobre su patrimonio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT