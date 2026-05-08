Netflix presentó “Crimen desorganizado”, la nueva serie argentina de suspenso

La serie policial protagonizada por Celeste Cid y Marco Antonio Caponi llegará en 2027 con una trama cargada de misterio, humor negro y traiciones.

Hoy 08:32

La plataforma de streaming Netflix confirmó el inicio del rodaje de Crimen desorganizado, una nueva producción argentina que combinará suspenso, humor negro y tensión psicológica. La ficción, dirigida por Nicanor Loreti y producida por Pampa Films, tiene previsto su estreno para 2027.

La historia gira en torno a un grupo improvisado de ladrones que, tras concretar un robo bancario, descubre que el dinero desapareció y que los verdaderos responsables del golpe comenzaron a perseguirlos. En medio de la desconfianza y los secretos ocultos, la banda intentará sobrevivir mientras el conflicto interno crece.

El elenco principal estará integrado por Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Benjamín Amadeo. También participarán Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi.

Según adelantó la plataforma, la serie buscará diferenciarse de otros policiales por su combinación de encierro, traiciones y el misterio alrededor de un “botín fantasma”, en una trama donde ninguno de los personajes se conoce realmente y todos esconden algo.