Roma será escenario de una reunión clave entre Marco Rubio y Giorgia Meloni

El secretario de Estado estadounidense se reunirá este viernes con la primera ministra italiana, tras su encuentro con el papa León XIV en el Vaticano. La cita se dará en medio de tensiones diplomáticas por la postura ante la guerra en Irán.

Hoy 08:47

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el marco de una agenda diplomática marcada por tensiones internacionales.

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El encuentro está previsto para las 11.30, hora local, en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano.

La reunión con Meloni se concretará luego de que Rubio mantuviera este jueves un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, donde fue recibido en el Palacio Apostólico.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado, Rubio y el sumo pontífice dialogaron sobre la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el Hemisferio Occidental.

La visita del funcionario estadounidense al Vaticano también buscó reducir tensiones luego de las expresiones del presidente Donald Trump sobre el pontífice. Rubio, católico practicante, ya se había reunido anteriormente con Robert Prevost el 18 de mayo, durante la misa por el inicio del ministerio petrino.

En paralelo, la cita con Giorgia Meloni llega en un contexto de enfriamiento en la relación entre la mandataria italiana y Trump, pese a que hasta ahora era considerada una de sus principales aliadas en Europa.

Meloni fue consultada recientemente, tras la cumbre en Ereván de la Comunidad Política Europea, por la amenaza de Trump de reducir tropas estadounidenses desplegadas en Alemania, Italia o España como represalia por sus posturas frente a la guerra en Irán.

“Obviamente se trata de una decisión que no depende de mí y que yo personalmente no compartiría”, expresó la primera ministra italiana.

Además, Meloni recordó que Italia siempre respetó sus compromisos y acuerdos internacionales, también en el ámbito de la OTAN, incluso cuando no estaban en juego intereses directos del país.

“Estuvimos en Afganistán y en Irak… por lo tanto, algunas cosas que se han dicho sobre nosotros no las considero correctas”, señaló la mandataria.

En ese escenario, la reunión entre Marco Rubio y Giorgia Meloni será observada como un gesto diplomático importante para intentar ordenar posiciones entre Washington y Roma, en medio de un clima internacional atravesado por conflictos y diferencias estratégicas.