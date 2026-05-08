Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente en La Plata

El diputado nacional sostuvo que evitó que Cristina Kirchner asistiera a la cirugía por su situación judicial.

Hoy 09:21

Máximo Kirchner se somete a una cirugía programada este viernes en una clínica de La Plata. Así lo comunicó el diputado en un mensaje que publicó en Instagram.

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“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, indicó el hijo de la expresidenta, Cristina Kirchner en sus redes sociales.

Fuentes de La Cámpora evitaron contar el motivo de la cirugía y, se limitaron a responder: “Eso lo comunicarán los médicos una vez finalizada la operación”.

En su mensaje, el diputado contó que le pidió a su madre y expresidenta Cristina Kirchner que no lo acompañara al centro de salud. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. No quiero que les pida nada a los que la han encerrado a pesar de su inocencia”, señaló.

“A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, sumó.