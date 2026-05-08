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Imputaron a Demian Reidel por presuntos gastos personales con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica

La Justicia investiga consumos en free shops, bares, peluquerías y adelantos de efectivo realizados durante viajes al exterior.

Hoy 09:08

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal durante viajes al exterior.

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Según el requerimiento presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, la investigación busca determinar si existieron gastos “penalmente relevantes” realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 con tarjetas emitidas a nombre de la compañía. La pesquisa también alcanza a integrantes del Directorio, la Sindicatura y otros usuarios de los plásticos corporativos.

La causa se originó a partir de un informe presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la diputada Florencia Carignano.

De acuerdo con la denuncia impulsada por la legisladora Marcela Pagano, entre los consumos detectados figuran compras en free shops, gastos en bares, servicios de playa en Valencia, hoteles, indumentaria y adelantos de efectivo por unos 56 millones de pesos.

El fiscal señaló además que el reporte analizado no identificaba a los responsables de cada gasto ni precisaba si los consumos respondían a actividades oficiales, por lo que toda esa documentación será ahora objeto de investigación judicial.

La fiscalía también remarcó que Nucleoeléctrica es una sociedad con mayoría estatal y que las autoridades de la empresa tenían deberes de control y supervisión sobre el uso de los fondos corporativos.

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