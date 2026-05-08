Natalie Portman protagonizará y producirá el thriller psicológico "Pumping Black"

La reconocida actriz Natalie Portman encabezará el thriller psicológico “Pumping Black”, una nueva producción ambientada en el exigente y competitivo universo del ciclismo profesional, donde también tendrá un rol clave como productora.
Ganadora del Premio de la Academia por Black Swan, Portman continúa consolidando su carrera con proyectos desafiantes y de fuerte carga dramática. En esta oportunidad, interpretará a Andrea Lathe, una médica marcada por su ambición y sed de poder, que toma bajo su tutela a un ciclista en declive y lo empuja a cruzar límites cada vez más oscuros.
El film será dirigido por Mimi Cave, quien ya demostró su capacidad para construir climas inquietantes en Fresh. El guion, a cargo de Haley Hope Bartels, propone una historia intensa que ha sido comparada con Whiplash y la propia Black Swan por su tono psicológico y su enfoque en la obsesión por el éxito.
Además de protagonizar, Portman producirá el proyecto a través de su compañía MountainA, reafirmando su creciente influencia detrás de cámara. En los últimos años, la actriz ha apostado por historias con fuerte impronta autoral, como May December, y la serie Lady in the Lake, que también protagonizó y produjo para Apple TV+.
Con una carrera que abarca desde grandes franquicias como Star Wars y Thor, hasta películas aclamadas como Jackie y V for Vendetta, Portman se ha consolidado como una de las figuras más versátiles y respetadas de Hollywood.
“Pumping Black” será financiada por la productora Anton y comenzará su rodaje en otoño, con lanzamiento internacional previsto tras su presentación en el mercado de Cannes. La película promete ser un nuevo hito en la carrera de Portman, combinando tensión, ambición y un profundo retrato psicológico de sus personajes.