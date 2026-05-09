Docentes municipales comenzaron a capacitarse sobre “Metodología STEAM”

La propuesta impulsada por la Municipalidad de La Banda está destinada a maestras del nivel inicial y apunta a incorporar robótica educativa, pensamiento computacional y nuevas herramientas tecnológicas en las aulas.

Hoy 23:53

La municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Gobierno, comenzó a desarrollar un importante taller sobre “Metodología STEAM” para las docentes del nivel inicial del área de Educación del municipio local.

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El primer encuentro de esta capacitación se realizó el día viernes en la Escuela Municipal de Programación y Robótica y estuvo a cargo del Profesor en Informática, Francisco Galvez, y la Licenciada en Nivel Inicial, Lucia Mancilla.

En la oportunidad, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, estuvo presente en representación del Ejecutivo Municipal, cómo así también la supervisora General de Nivel Inicial, Lic. Mercedes Ibañez, en dónde participaron las 141 docentes de los jardines de infantes municipales.

El taller contará con dos clases presenciales y clases virtuales, dónde las participantes aprenderán como diseñar un proyecto con la metodología STEAM con la intervención de la Inteligencia Artificial (IA) y como llevar a las salas el concepto de pensamiento computacional y programación.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, destacó: “Esta actividad es posible gracias a la política pública impulsada por el intendente Roger Nediani, que siempre está pensando en la educación. La educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y en este tiempo y este año tan complejo en lo económico, a nivel nacional y provincial, situación que el municipio no es ajeno, el Intendente ha decidido priorizar la educación brindando recursos a lo largo del año en cuestiones nutricionales y elementales para los niños.

También se decidió estar del lado de la educación y del avance que tiene la tecnología, la informática, la inteligencia artificial y por cuestiones que se han venido evaluando de cómo ha culminado el año lectivo anterior. Hoy los niños llegan al aula ya con ciertas habilidades aprendidas desde sus casas.

Entonces, las docentes tienen que estar capacitadas para poder guiar ese aprendizaje. El avance tecnológico es una realidad y sobre todo la inteligencia artificial está marcando un rumbo totalmente distinto en la educación y la formación.

Entonces, necesitamos que todo el equipo docente que tenemos en el sistema educativo municipal, conformado por 141 docentes, estén totalmente capacitadas y tengan las herramientas necesarias para poder acompañar a los niños en este aprendizaje.

El intendente Roger Nediani tiene una mirada pensando en el futuro de los niños, en las nuevas generaciones que son totalmente distintas a lo que estábamos acostumbrados al lápiz y al papel”.

Por su parte, la supervisora, Lic. Mercedes Ibáñez, explicó: “Este proyecto ha surgido por una iniciativa en los jardines de infantes municipales, con el auspicio y el acompañamiento del Ejecutivo Municipal.

Surge a través de un diagnóstico que hacemos en nuestras instituciones educativas. Vemos las condiciones en las que recibimos nuestros niños año a año. Es un desafío para las docentes ya que van a incorporar metodología en robótica educativa que les va a servir para los futuros proyectos que ellas van a implementar durante el año.

Y sobre todo les va a servir para la Feria de Ciencias y Tecnología que tenemos año a año, que aquí en el sistema educativo municipal del nivel inicial ya ha sido institucionalizada”.

Seguidamente, el profesor en Informática y uno de los responsables de impartir el taller, Francisco Galvez, explicó lo siguiente: “Hoy estamos reunidos aquí para dar comienzo a un Curso de Capacitación en el Nivel Inicial y Metodología STEAM para la preparación de proyectos y pensamiento computacional y robótica educativa.

Esta propuesta tiene formato de taller con dos clases presenciales y clases virtuales. En las clases presenciales van a ser aulas tipo taller para que las docentes puedan aplicar el conocimiento adquirido y después lo pueden llevar a las salas con sus alumnos.

Lo primero que proponemos con este taller son desafíos para que las docentes puedan comprender y llevar a las salas el concepto de pensamiento computacional y programación.

Luego, cómo se genera un proyecto con la metodología STEAM, que es un proyecto donde se articulan diferentes ciencias, matemáticas, ciencias naturales, informática, ingeniería, para que puedan participar como un proceso general de un problema social y acompañado con el asistente de la inteligencia artificial.

Finalmente, la licenciada de Nivel Inicial, Lucia Mancilla, informó: “En estos momentos me toca acompañar al profesor Gálvez en este taller, para hacer una bajada a las colegas de la Municipalidad de La Banda, cómo venimos trabajando el tema de robótica educativa de los proyectos de STEAM y la IA, sobre todo.

“Hoy en día la tecnología viene acompañando a nuestras infancias sobre todo, así que nosotros las docentes del nivel inicial debemos estar capacitadas, así que es fundamental que nos introduzcamos en este taller y celebro que la Municipalidad de La Banda realmente pueda hacerlo para que cada una de las docentes puedan participar y hacer esa bajada para cada uno de los niños.

Seguramente esto va a ser como un tapiz inicial de acuerdo a la evaluación que hay en el taller y luego la idea es tener un seguimiento del proyecto, que las docentes puedan implementarlo y si quieren participar también de una feria de ciencias es súper importante y vamos a ir acompañando y más adelante vamos a ir viendo cómo podemos ir acompañando".