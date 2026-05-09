El municipio refuerza los testeos de ITS en los CAMM

Los análisis se realizan de manera confidencial, rápida y segura en los CAMM de los barrios San Fernando y El Rincón para detectar HIV, sífilis y hepatitis B y C.

Hoy 23:55

La municipalidad de La Banda brindará servicios gratuitos de Testeos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en los Centros de Atención Médica Municipal (CMM) N° 2 del barrio San Carlos y N° 6 del barrio El Rincón.

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Los test son confidenciales, rápidos, seguros y gratuitos. Los resultados solo tardan 15 minutos y detectan enfermedades como H.I.V., Sífilis y Hepatitis B y C.

Según se informó, el CAMM San Fernando realiza este tipo de pruebas de lunes a viernes de 13 a 18 y el CAMM El Rincón de lunes a viernes de 13:30 a 18:30.

Las ITS son infecciones, causadas por bacterias, virus o parásitos, que se contagian principalmente a través de relaciones sexuales sin protección.

Muchas son asintomáticas, pero pueden incluir síntomas como secreciones, flujo vaginal inusual, llagas o ardor al orinar. Por lo tanto, los test son muy importantes para la detección temprana de estas infecciones.