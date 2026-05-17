En vivo: Argentinos Juniors y Belgrano definen al rival de River para la final del Torneo Apertura

El Bicho y el Pirata se enfrentarán esta tarde en La Paternal por la otra semifinal. El ganador enfrentará por el título al Millonario el domingo en Córdoba.

Hoy 17:13

Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán este domingo desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona, por la semifinal del Torneo Apertura 2026.

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El ganador conseguirá el último boleto a la gran final, donde ya espera River, que eliminó a Rosario Central en el Monumental. La definición se jugará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Bicho llega a esta instancia después de eliminar a Lanús y Huracán, mientras que el Pirata dejó en el camino a Talleres y Unión.

El camino de Argentinos

El equipo dirigido por Nicolás Diez viene de superar por 1-0 a Huracán en La Paternal, por los cuartos de final. Tras igualar sin goles en los 90 minutos, Tomás Molina marcó de cabeza en el inicio del tiempo suplementario y le dio la clasificación al Bicho.

Antes, en octavos de final, Argentinos había vencido 2-0 a Lanús, también como local, con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano.

El conjunto de La Paternal fue uno de los mejores equipos de la Zona B, donde terminó tercero con 29 puntos, lo que le permitió definir como local en esta instancia.

Además, Argentinos llega con un fuerte respaldo estadístico en su cancha: de sus últimos 25 partidos como local, ganó 17, empató 6 y perdió apenas 2.

El presente de Belgrano

Belgrano llega a la semifinal en un gran momento, luego de superar una fase regular irregular. El Pirata había llegado a la última fecha con apenas una victoria en sus seis partidos anteriores, pero goleó 4-0 a Sarmiento en Alberdi y logró meterse en los playoffs como quinto de la Zona B, con 26 puntos.

En octavos, el equipo de Ricardo Zielinski dio un golpe importante al vencer 1-0 a Talleres en el clásico cordobés disputado en el Kempes, con gol de Francisco González Metilli.

Luego, en cuartos de final, Belgrano derrotó 2-0 a Unión con tantos de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes, y consiguió su pasaje a semifinales.

Para este partido, el Pirata recuperará a Lucas Passerini, su centrodelantero, quien había sido expulsado ante Talleres.

Belgrano también tendrá una motivación extra: si gana, jugará la final en Córdoba. Aunque las entradas serán repartidas en partes iguales para ambos finalistas, disputar la definición en su ciudad podría representar un impulso especial.

Un antecedente caliente

El duelo entre Argentinos y Belgrano tendrá un condimento particular por lo ocurrido el año pasado en las semifinales de la Copa Argentina.

En aquella oportunidad, el Bicho ganó 2-1 en un partido marcado por la polémica, luego de un penal sancionado a favor del equipo de La Paternal que terminó definiendo la serie.

Tras ese encuentro, Ricardo Zielinski había mostrado su enojo por el arbitraje y dejó una frase fuerte: “El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar?”.

La probable formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

La posible formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido

Hora: 17.00

TV: TNT Sports y ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Diego Armando Maradona