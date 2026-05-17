Tucumán fortalece la seguridad con un megaoperativo de prevención

La Unidad Regional Este de Tucumán ha implementado un megaoperativo de prevención basado en análisis del Centro de Operaciones Policiales para mejorar la seguridad en la región.

Hoy 17:22

La Unidad Regional Este de Tucumán ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la implementación de un megaoperativo de prevención. Esta iniciativa se fundamenta en los análisis realizados por el Centro de Operaciones Policiales (COP) de la región, buscando brindar mayor tranquilidad a los residentes locales.

El comisario general Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, destacó que se diagraman órdenes de servicio diarias para coordinar esfuerzos y recursos. “Hoy estamos haciendo una mayor concentración de recursos humanos y rodantes para brindar mejor cobertura”, afirmó Ruiz, enfatizando la importancia de la presencia policial en los barrios populares.

Además, Ruiz mencionó la colaboración con las autoridades provinciales, incluyendo al gobernador y al ministro de Seguridad, en las reuniones semanales para la planificación de estrategias de seguridad. Esta coordinación es clave para la efectividad del nuevo operativo.

El comisario general también se refirió a las acciones recientes realizadas en conjunto con el Departamento de Operaciones Policiales y el Departamento de Inteligencia Criminal. “Hemos tenido una reunión donde se ha puesto en evidencia el trabajo que se viene realizando en la prevención”, aseguró, reafirmando el compromiso de la Policía de Tucumán con la seguridad de la comunidad.

“Queremos que los ciudadanos se sientan seguros y puedan regresar a casa sin sobresaltos”, expresó Ruiz, resaltando que el operativo responde a las necesidades planteadas por los habitantes de la región. La Policía de Tucumán se mantiene alerta y activa en su labor.

El acercamiento ciudadano es fundamental en este operativo, que incluye a las Divisiones Motorizada y la Guardia de Infantería, así como a los efectivos de las distintas comisarías. En este contexto, se cuenta con la presencia de los jefes de las diferentes comisarías que forman parte de la jurisdicción.