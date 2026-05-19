Taekwondistas santiagueños representarán a la Argentina en la 3ª Copa Ecuador

Integrantes de TOKA-FAAT de Santiago del Estero viajarán a Guayaquil para competir en un importante evento internacional.

Hoy 19:37

Taekwondistas santiagueños representarán a Argentina en la 3ª Copa Ecuador, que se disputará el próximo fin de semana en la ciudad de Guayaquil.

La delegación partirá este miércoles rumbo al certamen internacional con el objetivo de dejar bien representado al país y buscar un lugar en el podio.

Los competidores forman parte de TOKA-FAAT de Santiago del Estero y son alumnos del máster Matías Ríos Olivero.

La delegación está integrada por Alicia Quainelle, 6th Dan; Marco Salvatierra Sarquiz, 4th Dan; Bruno Manlla, 3er Dan; y Solange Manlla, 1er Dan.

El desafío será competir en un evento de gran relevancia para la disciplina, donde los representantes argentinos buscarán destacarse frente a atletas de distintos países.

Desde su entorno expresaron sus mejores deseos para los deportistas santiagueños, que viajarán con la ilusión de hacer podio y dejar en lo más alto al taekwondo local.