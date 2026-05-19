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Liga Santiagueña: Yanda y Mitre completarán el partido suspendido en La Banda

El encuentro había sido interrumpido el pasado lunes en cancha de Estudiantes por incidentes entre hinchas locales y la policía. Restan jugarse 75 minutos.

Hoy 19:41

El partido entre Yanda y Mitre, que había sido suspendido el pasado lunes en cancha de Estudiantes, ya tiene nueva fecha y escenario para completarse.

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El encuentro fue interrumpido por incidentes entre hinchas de Estudiantes y la policía. Ahora, los 75 minutos restantes se jugarán este miércoles 20 de mayo, desde las 14.30, en el predio número 2 de Mitre, ubicado en La Banda.

Vale recordar que, al momento de la suspensión, el partido estaba igualado 0 a 0.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre Yanda FC

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