Liga Santiagueña: Yanda y Mitre completarán el partido suspendido en La Banda

El encuentro había sido interrumpido el pasado lunes en cancha de Estudiantes por incidentes entre hinchas locales y la policía. Restan jugarse 75 minutos.

Hoy 19:41

El partido entre Yanda y Mitre, que había sido suspendido el pasado lunes en cancha de Estudiantes, ya tiene nueva fecha y escenario para completarse.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro fue interrumpido por incidentes entre hinchas de Estudiantes y la policía. Ahora, los 75 minutos restantes se jugarán este miércoles 20 de mayo, desde las 14.30, en el predio número 2 de Mitre, ubicado en La Banda.

Vale recordar que, al momento de la suspensión, el partido estaba igualado 0 a 0.