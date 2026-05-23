Güemes pone en marcha la era Guiñazú con la misión de empezar la recuperación ante Patronato

El Gaucho recibirá esta tarde al conjunto de Paraná por la fecha 15 de la Primera Nacional, en el estreno oficial del Cholo como entrenador.

Hoy 00:16

Güemes afrontará esta tarde un partido clave en la Primera Nacional. Desde las 18.30, recibirá a Patronato de Paraná por la fecha 15 de la Zona B, en un encuentro que marcará el debut oficial de Pablo “Cholo” Guiñazú como entrenador del equipo.

Tras la salida de Juan Vita, la dirigencia apostó por el exmediocampista, quien fue presentado oficialmente durante la semana y tendrá por delante el gran desafío de revertir el complicado presente futbolístico del Gaucho.

El equipo santiagueño viene de sufrir una dura goleada en su visita a Colegiales y se ubica en el 17° puesto, con 13 puntos, en zona de descenso. Por eso, necesita comenzar a sumar con urgencia para cambiar el panorama en la tabla.

En su presentación, Guiñazú dejó en claro cuál será el objetivo inmediato de su ciclo. “Venimos a sumar, conozco a los jugadores y los hemos estudiado. Lo más urgente es salir de la situación en la que está el club”, expresó.

El nuevo DT también remarcó la importancia del compromiso colectivo para afrontar esta etapa. “El desafío es para todos, nadie viene a salvar a nadie, nos tenemos que unir. Con trabajo y responsabilidad vamos a poner a Güemes donde tiene que estar”, afirmó.

Además, el Cholo explicó qué lo sedujo del proyecto deportivo del club santiagueño y aseguró que llega con mucha ilusión para encarar este nuevo desafío en su carrera como entrenador.

“Me gustó el desafío y me interesa la categoría. Cuando vi el material del equipo me interesó mucho. Hay una mezcla de jugadores con experiencia y juventud, trataremos de ayudar individual y colectivamente. Estamos con mucha ilusión”, sostuvo.

Del otro lado estará Patronato, un rival de cuidado que viene de ganarle como local a Chacarita y pelea por meterse en zona de Reducido.

La terna arbitral estará encabezada por Bryan Ferreyra, acompañado por los asistentes Sebastián Osudar y Martín Grasso. El cuarto árbitro será Nelson Bejas.

Datos del partido

Día: domingo

Hora: 18.30

Partido: Güemes vs. Patronato

Torneo: Primera Nacional

Fecha: 15

Zona: B

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistentes: Sebastián Osudar y Martín Grasso

Cuarto árbitro: Nelson Bejas