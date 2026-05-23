Así es la impresionante mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta

La pareja mostró parte de su nueva casa en uno de los barrios más exclusivos de Tigre: tiene pileta infinita, vista al lago y ambientes de diseño.

Hoy 22:28

Maxi López y Daniela Christiansson comenzaron una nueva etapa en Argentina y sorprendieron al mostrar detalles de la lujosa mansión donde se instalaron en Nordelta.

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Fue la modelo sueca quien compartió las primeras imágenes del interior de la propiedad a través de sus redes sociales. En una de las postales más comentadas se puede ver un amplio living con enormes ventanales de piso a techo, decoración minimalista y una impactante vista abierta al lago.

La casa está ubicada en El Golf, uno de los sectores más exclusivos de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. El barrio privado es conocido por sus residencias de lujo, seguridad de primer nivel y terrenos con salida directa al agua.

Uno de los grandes protagonistas de la propiedad es el exterior. La mansión cuenta con una pileta infinita que se fusiona visualmente con el lago, además de un amplio jardín parquizado y un muelle privado.

En el interior predominan los espacios abiertos, los tonos neutros y los detalles modernos. La vivienda tiene cinco dormitorios, varios livings integrados y una cocina de diseño con barra de mármol y mobiliario de alta gama.

Los ambientes fueron pensados para aprovechar al máximo la luz natural gracias a los enormes paneles vidriados que rodean gran parte de la propiedad y generan una conexión permanente con el paisaje exterior.

El estilo de la casa combina lujo, modernidad y confort, una tendencia cada vez más elegida dentro de los barrios premium de Nordelta, donde las propiedades frente al lago son de las más cotizadas.

La publicación de Daniela Christiansson rápidamente se volvió viral y despertó miles de comentarios de seguidores sorprendidos por el nivel de la mansión y la vista privilegiada que tiene la familia desde su nuevo hogar.