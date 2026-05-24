La Biblioteca Alberdi impulsa el proyecto “Memoria de los Deportistas y el Deporte de la Ciudad de La Banda”

La iniciativa busca rescatar y preservar las historias de vida de deportistas y referentes de distintas disciplinas de la ciudad.

Hoy 14:32

En el marco de los reconocimientos “Memorables”, se anunció un importante proyecto cultural y deportivo promovido por la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi" denominado “Memoria de los Deportistas y el Deporte de la Ciudad de La Banda”.

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La iniciativa tiene como objetivo rescatar y preservar las historias de vida de deportistas y glorias del deporte bandeño, fortaleciendo así la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Durante la presentación, representantes de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” realizaron una convocatoria a ex deportistas y referentes de distintas disciplinas deportivas a compartir sus experiencias, anécdotas y trayectorias.

“Todos tenemos algo que contar, y sobre todo cuando se trata del deporte”, señalaron los impulsores de esta propuesta que cuenta con el apoyo de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani y la Dirección de Deportes y Recreación de la municipalidad de La Banda.

Asimismo, remarcaron que el deporte representa una parte fundamental de la identidad de los bandeños y de la denominada “bandeñidad”, valores que buscan reflejar y transmitir a las nuevas generaciones a través de este proyecto de memoria colectiva.

Finalmente, los representantes de la biblioteca expresaron su satisfacción por el trabajo articulado entre la Dirección de Deportes y su institución, destacando la importancia de unir esfuerzos institucionales para poner en valor la historia deportiva de la ciudad.