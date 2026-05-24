Detuvieron a una banda internacional tras el asalto a la vivienda de Del Potro

La investigación comenzó tras el asalto a la vivienda del extenista en Tandil y terminó con cinco detenidos, entre ellos ciudadanos chilenos con alertas rojas de Interpol.

Hoy 17:09

Una banda internacional acusada de cometer robos en viviendas de deportistas de élite fue desarticulada este fin de semana tras una serie de operativos realizados en distintos puntos del país. La investigación se inició luego del robo sufrido por el extenista Juan Martín del Potro en su casa de Tandil y culminó con la detención de cinco sospechosos, entre ellos ciudadanos chilenos con pedidos de captura internacional y alertas rojas de Interpol.

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El procedimiento fue encabezado por la DDI de Azul junto a otras fuerzas policiales y permitió reconstruir los movimientos de la organización a partir del análisis de cámaras de seguridad, seguimientos y escuchas telefónicas. Según indicaron fuentes policiales, una grabación obtenida en una estación de servicio de la ruta provincial 29 fue clave para identificar a los integrantes de la banda.

El robo en la vivienda de Del Potro ocurrió el pasado 15 de mayo, entre las 17 y las 19, cuando los delincuentes ingresaron tras romper una ventana. De acuerdo con la investigación, se llevaron dinero, relojes, perfumes, una raqueta y distintos objetos de valor sentimental y deportivo pertenecientes al extenista y su familia, incluidos premios obtenidos a lo largo de su carrera.

Las tareas investigativas permitieron identificar un Chevrolet Astra bordó utilizado durante el hecho. El vehículo estaba vinculado a Ignacio Zúñiga Cartes, ciudadano chileno señalado como integrante de una banda dedicada a robos en casas de deportistas famosos en Estados Unidos. También quedó bajo sospecha Walter Damián D’Amelio, ciudadano argentino que habría participado en la logística de los asaltos.

Con el avance de la causa, los investigadores detectaron movimientos de los sospechosos por distintas ciudades y lograron vincularlos con otros hechos similares. La Justicia ordenó entonces la detención de Zúñiga Cartes, D’Amelio y Bastián Jiménez Freraut, otro ciudadano chileno con pedido de captura vigente por robo con intimidación en Chile y alerta roja de Interpol solicitada por Estados Unidos.

El sábado, agentes de la Policía Federal Argentina detuvieron a Zúñiga Cartes y Jiménez Freraut en la terminal de Retiro cuando intentaban abordar un micro rumbo a Misiones. Además, se secuestró el Chevrolet Astra utilizado por la banda en un taller mecánico de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación continuó el domingo con el seguimiento de reportes telefónicos que permitió localizar un Fiat Cronos negro sobre la Ruta Provincial 7. Allí fueron detenidos D’Amelio, Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, ambos de nacionalidad chilena. También fue identificada una mujer argentina que quedó supeditada a la causa.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, relojes, una cartera y los vehículos utilizados por la organización. La causa quedó a cargo de la UFI N°16 del Departamento Judicial Azul, encabezada por el fiscal José Marcos Eguzquiza, quien investiga a los detenidos por robo y asociación ilícita, mientras se intenta determinar si participaron en otros golpes similares dentro y fuera del país.