Un niño perdió el control de su bicicleta, entró a la autopista y murió atropellado por un auto

El chico ingresó de manera repentina a la autopista y fue embestido por un automóvil. El conductor quedó imputado por homicidio culposo.

24/05/2026

Un trágico accidente ocurrido este domingo por la noche en Pilar terminó con la muerte de un nene de 9 años que circulaba en bicicleta y fue atropellado por un auto luego de bajar por una lomada e ingresar a la autopista sin poder frenar.

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El hecho ocurrió cerca de las 20:30 a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar, mano a provincia. Según informaron fuentes policiales, el menor, identificado como Díaz, se desplazaba en una bicicleta rodado 16 cuando, por causas que aún se investigan, descendió desde una lomada ubicada en la colectora y terminó entrando de manera repentina a la traza principal.

En ese momento, un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido no logró evitar el impacto. El vehículo era conducido por un joven de 29 años identificado como J.N.G., domiciliado en Derqui.

Producto de la violencia del choque, el niño murió en el acto. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras que la bicicleta terminó a varios metros, en la banquina.

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Pilar 7ma, personal de seguridad vial y peritos forenses. Además, se implementó un bypass vehicular en la zona del Puente Kansas para desviar el tránsito mientras se realizaban las tareas correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFI de turno de Pilar y fue caratulada como homicidio culposo. El conductor del automóvil quedó imputado y a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La tragedia generó conmoción entre vecinos y automovilistas que presenciaron la escena. Según trascendió, el menor vivía en la calle Mónaco al 2800 y llevaba puesto un pantalón gris y un buzo negro al momento del accidente.