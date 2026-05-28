El diseño y armado de muebles con melamina, una oportunidad para un emprendimiento con alta demanda

La capacitación comenzará el 13 de junio en Xilema Espacio Taller y estará orientada a personas mayores de 18 años que quieran iniciarse en la fabricación de muebles y desarrollar un emprendimiento propio desde cero.

Hoy 07:54

Con el objetivo de brindar herramientas concretas para aprender un oficio y generar nuevas oportunidades laborales, Xilema – Espacio Taller abrió las inscripciones para su curso de diseño y armado de muebles con melamina, una propuesta destinada tanto a principiantes como a personas con conocimientos básicos en carpintería.

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La capacitación comenzará el sábado 13 de junio y se dictará todos los sábados, de 8 a 11 horas, en Xilema Espacio Taller, ubicado en Pasaje 15 de Noviembre 1385, en el barrio Huaico Hondo. El curso tendrá una duración total de cuatro meses.

La formación estará a cargo de Ana S. Cerúsico, técnica en Aserraderos y Carpintería Industrial, quien encabezará el Nivel 1 – Desde Cero, pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos en el rubro.

“Nunca es tarde para aprender un oficio y empezar a crear tus propios muebles. Vamos paso a paso: desde el boceto del mueble, cálculo de piezas, uso correcto de herramientas, colocación de herrajes, optimización de cortes y cálculo de costos”, destacaron desde la organización.

Durante la capacitación, los alumnos aprenderán todo el proceso de fabricación de muebles con melamina, incorporando conocimientos fundamentales para producir mobiliario a medida, optimizar materiales y calcular costos de producción, herramientas clave para quienes buscan iniciar un emprendimiento rentable.

La propuesta cobra relevancia en un contexto de crecimiento del sector de la construcción y el desarrollo habitacional en Santiago del Estero, lo que genera una demanda sostenida de muebles y mano de obra especializada en melamina.

Empresas que acompañan la capacitación

El curso cuenta con el acompañamiento de empresas vinculadas al sector maderero y la industria de la construcción, tanto a nivel provincial como nacional e internacional.

Entre ellas se destacan Busper, dedicada a la provisión de tableros melamínicos y cortes programados; Dorking, especializada en clavos, grampas y maquinaria; Scuolab, empresa de Roberto Catavorello orientada al desarrollo de soluciones de industria 4.0; Pampero, reconocida por su indumentaria y calzado de seguridad; y Rothoblaas, multinacional italiana que aporta soluciones de fijación y capacitación técnica para el sector.

Costos e inscripción

El costo total de la capacitación es de $210.000, con posibilidad de pago en cuotas.

Inscripción + cuota 1: $60.000

Cuota 2 (hasta el 10 de julio): $50.000

Cuota 3 (hasta el 10 de agosto): $50.000

Cuota 4 (hasta el 10 de septiembre): $50.000

La propuesta está abierta a toda la comunidad y dirigida a mayores de 18 años interesados en adquirir habilidades prácticas en diseño y fabricación de muebles. Por inscripciones, clik aquí, o bien escaneando este código QR.