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Hamburgo Compañía de Seguros S.A.

Hamburgo

Promo aniversario: asegurás dos vehículos, ahorrás 20% y te llevás una camiseta de la Selección

En el marco de sus 30 años de trayectoria, Hamburgo Compañía de Seguros lanzó una promoción exclusiva destinada a quienes deseen proteger sus vehículos con el respaldo y la confianza de una empresa con amplia experiencia en el mercado asegurador.

Hoy 08:00

La propuesta consiste en un 20% de descuento para quienes aseguren dos o más vehículos, sumando además un obsequio especial: una camiseta de la Selección Argentina.

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Desde la firma destacaron que esta iniciativa busca acompañar a las familias con soluciones accesibles y atención personalizada.

“Cumplir 30 años nos impulsa a seguir creciendo y brindando tranquilidad a cada cliente que confía en nosotros”, expresaron desde Hamburgo Seguros.

La promoción se encuentra vigente para nuevas coberturas y está sujeta a disponibilidad de stock.

Los interesados pueden realizar consultas comunicándose con Hambi, nuestro asistente virtual al 3856120227 o a través de las redes sociales oficiales de la empresa: @hamburgo.seguros.

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