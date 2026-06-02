Concejales gestionan la refuncionalización del ex Hospital Zonal de Fernández

La iniciativa fue presentada ante el Ministerio de Salud de la provincia y busca recuperar un edificio histórico para desarrollar programas sanitarios y acciones comunitarias destinadas a los vecinos de la ciudad.

Hoy 18:33

Representantes del Honorable Concejo Deliberante de Fernández mantuvieron una reunión de trabajo con la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, para avanzar en una propuesta orientada a recuperar un espacio emblemático de la ciudad y ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad.

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La delegación estuvo integrada por la presidenta del cuerpo legislativo, Marta Elena Santillán, el vicepresidente Miguel Gómez y la concejal Silvia Zavala, quienes expusieron los alcances del proyecto y las necesidades que motivan la iniciativa.

La propuesta contempla la puesta en valor del antiguo edificio con el objetivo de destinarlo a programas de salud integral y actividades comunitarias que contribuyan a fortalecer el tejido social, complementando la infraestructura sanitaria existente y acercando nuevos servicios a los vecinos.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron distintas alternativas para avanzar en el proceso de recuperación del inmueble, destacando la importancia de preservar un edificio con un fuerte significado histórico para la comunidad fernandense.

Los concejales resaltaron la buena recepción obtenida por parte de la ministra Natividad Nassif y valoraron la predisposición del Ministerio de Salud para acompañar una iniciativa que apunta a dar respuesta a necesidades concretas de la población.

“Venimos desarrollando un trabajo sostenido con el objetivo de concretar este proyecto. Sentimos que hay un fuerte respaldo institucional para dar respuesta a necesidades muy concretas que hoy tiene la comunidad de Fernández”, expresaron los representantes legislativos tras la reunión.

Asimismo, señalaron que la concreción de esta propuesta permitiría generar un espacio destinado a la promoción de la salud, la prevención y el desarrollo de acciones comunitarias, ampliando las oportunidades de atención y contención para distintos sectores de la ciudad.

Con esta gestión, se abre una instancia de articulación entre el Gobierno provincial y las autoridades locales para avanzar en la recuperación de un edificio histórico y transformarlo en un nuevo espacio de servicio, integración y bienestar para los habitantes de Fernández.