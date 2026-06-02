Una mujer brasileña se gradúa a los 91 años tras aprender a escribir a los 85

Iolanda Ribeiro Conti, una mujer brasileña, se gradúa a los 91 años después de superar décadas sin acceso a la educación y haber aprendido a escribir su nombre a los 85 años.

Hoy 19:01

Iolanda Ribeiro Conti, originaria de Piranguçu en Minas Gerais, ha sido un ejemplo de superación educativa al graduarse a los 91 años en Brasil. A lo largo de su vida, enfrentó varios desafíos que la mantuvieron alejada de la educación formal. Desde los 8 años, comenzó a trabajar en el campo, asumiendo responsabilidades que le impidieron asistir a la escuela.

A los 11 años, Iolanda fue llevada a São Paulo con la expectativa de recibir educación, pero terminó realizando labores domésticas, lo que pospuso aún más su formación académica. Durante décadas, trabajó en limpieza y lavanderías, mientras el aprendizaje de la lectura y escritura permanecía como una meta inalcanzable.

La transformación en su vida comenzó cuando su hija decidió inscribirla en un programa de Educación de Jóvenes y Adultos en Guarulhos. A los 85 años, Iolanda logró escribir su nombre por primera vez, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Con disciplina y constancia, comenzó a asistir a clases de manera regular.

Su compromiso y dedicación fueron notables. Asistía a clases incluso en días de frío o lluvia, manteniendo un ritmo comparable al de sus compañeros más jóvenes. Profesores y compañeros elogiaron su constancia y esfuerzo en el proceso educativo.

En 2024, Iolanda Ribeiro Conti recibió su diploma de secundaria en la Escola Estadual Padre Conrado Sivila, en Guarulhos. La ceremonia, donde lució toga y birrete, simbolizó el resultado de años de esfuerzo y dedicación en su camino educativo.

Este logro no solo representa el cierre de una etapa, sino también el inicio de otra. Tras graduarse, Iolanda recibió una beca para estudiar Nutrición en la Universidade Guarulhos, lo que le permitirá continuar su formación académica y abrir nuevas oportunidades en su vida.

La historia de Iolanda es un testimonio del impacto positivo de los programas educativos para adultos en Brasil, que permiten a personas de todas las edades retomar sus estudios. Su experiencia destaca la importancia del acompañamiento familiar y la posibilidad de aprender en cualquier etapa de la vida.