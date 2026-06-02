El beso de Wanda Nara y Maxi López para una ficción revolucionó las redes y sorprendió en la televisión

La expareja protagonizó una escena romántica para la novela vertical "Triángulo amoroso" y las imágenes no tardaron en generar repercusión entre los seguidores y en los programas de espectáculos.

Hoy 22:14

Wanda Nara y Maxi López volvieron a captar la atención del público tras protagonizar una escena de alto voltaje para Triángulo amoroso, la producción de ficción que realizan para Telefe.

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El momento más comentado fue un apasionado beso entre ambos, que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones. La escena llamó especialmente la atención debido a la historia que comparten: fueron pareja durante varios años y su separación, ocurrida hace más de una década, estuvo marcada por fuertes controversias mediáticas.

Las imágenes también fueron tema de debate en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América TV. Mientras observaba el video junto a sus panelistas, la conductora no pudo ocultar su sorpresa por la intensidad de la actuación.

"¡Piel de gallina! Hay lengüita", lanzó entre risas al aire, provocando inmediatas reacciones en el estudio.

El comentario generó un clima distendido entre los integrantes del ciclo, quienes coincidieron en que la escena resultó particularmente convincente. Como era de esperarse, el fragmento no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron opiniones y especulaciones sobre la química que mostraron los protagonistas frente a cámara.

Más allá de tratarse de una actuación, el reencuentro artístico entre Wanda Nara y Maxi López volvió a despertar el interés del público y se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo en las últimas horas.