El régimen de Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait

Al menos un muerto y 63 heridos. El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití calificó el hecho como una “agresión criminal iraní que provocó importantes daños materiales al edificio y heridos”.

Hoy 09:28

Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait, dejó un muerto, 63 heridos, y provocó la suspensión de los vuelos comerciales, informaron este miércoles autoridades kuwaitíes, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente.

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El portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al-Sanad, dijo que se enviaron 25 ambulancias al Aeropuerto Internacional de Kuwait, y agregó que “se atendió a 63 heridos y se los distribuyó entre los hospitales... Esto incluye lesiones graves... como heridas en la cabeza, hemorragias cerebrales, amputaciones y lesiones causadas por explosiones”.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, informó que “varios drones hostiles” impactaron contra la terminal de pasajeros del aeropuerto, lo que causó graves daños materiales y heridas a “varias personas”.

Al-Otaibi calificó el hecho como una “agresión criminal iraní que provocó importantes daños materiales al edificio y heridos”. En una publicación en redes sociales, no precisó el número de afectados, aunque indicó que los heridos recibieron atención médica. Las autoridades confirmaron posteriormente la muerte de una persona.

La agencia estatal de noticias de Kuwait señaló que las autoridades de aviación civil suspendieron el tráfico aéreo y desviaron los vuelos hacia otras terminales aéreas alternativos después de que “la Terminal Uno fuera atacada por Irán, causando víctimas y daños”. Kuwait Airways suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso tras las recientes hostilidades contra el aeropuerto internacional.

“Este ataque causó daños materiales significativos en la terminal y han herido a varias personas, quienes recibieron la atención médica necesaria”, precisó el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití.





La suspensión de las operaciones comerciales ocurrió pocas horas después de un intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos en distintos puntos de la región. El Aeropuerto Internacional de Kuwait había reabierto el 1 de junio tras permanecer cerrado a causa del conflicto.

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A última hora del martes, el ejército estadounidense anunció ataques contra una instalación militar iraní en represalia por el lanzamiento de misiles iraníes contra Kuwait y Bahréin. Según el comunicado, Irán disparó dos misiles contra territorio kuwaití que se desintegraron durante el trayecto, mientras que fuerzas estadounidenses y bahreiníes interceptaron proyectiles dirigidos a Bahréin.

El Ejército de Bahréin anunció que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar y destruir tres misiles iraníes y varios drones dirigidos contra objetivos civiles en el país. Las Fuerzas de Defensa subrayaron que la república islámica mantiene un enfoque hostil y sistemático a través de ataques de este tipo.

Las autoridades militares aseguraron que todas las ramas y unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación para proteger el territorio nacional. Tras el ataque, el ejército instó a la población a no acercarse ni manipular objetos sospechosos y a reportar de inmediato cualquier hallazgo relacionado. El comunicado castrense destacó que el uso de misiles y drones contra objetivos civiles y propiedades privadas constituye una clara violación del derecho internacional humanitario.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin y otro país de la región que no identificó. El grupo sostuvo que la operación respondió al misil estadounidense que impactó contra la sala de máquinas de un petrolero que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo estadounidense. “Ya habíamos advertido que, en caso de agresión, la respuesta sería diferente y más severa, y actuamos en consecuencia”, señaló el cuerpo militar del régimen en un comunicado.

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Posteriormente, el Comando Central estadounidense informó que respondió con ataques contra una estación de control terrestre militar iraní ubicada en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Los incidentes ocurrieron mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de las negociaciones para extender el alto el fuego en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Dos agencias iraníes semioficiales informaron el martes que Teherán dejó de comunicarse con los mediadores, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los contactos continuaban.

Kuwait, aliado de Estados Unidos y uno de los principales productores de petróleo del Golfo, enfrenta ataques iraníes desde que Washington y Tel Aviv lanzaron operaciones militares contra Irán y eliminaron a altos líderes del régimen iraní a finales de febrero.