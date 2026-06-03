Chicho Serna fue durísimo tras otro fracaso de Boca: “Hay jugadores que el hincha no quiere ver más”

El exintegrante del Consejo de Fútbol cuestionó el camino que tomó el Xeneize en la Copa Libertadores, analizó los errores del equipo y habló de la necesidad de una depuración en el plantel.

Hoy 15:08

Mauricio “Chicho” Serna lanzó una fuerte crítica contra el presente de Boca luego de una nueva eliminación en la Copa Libertadores. El exvolante colombiano, bicampeón de América con el Xeneize en 2000 y 2001, cuestionó la forma en la que el equipo afrontó la competencia y fue contundente al hablar de los jugadores que podrían dejar el club.

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Además de referirse a los posibles candidatos para asumir como entrenador, con Guillermo Barros Schelotto como prioridad y Néstor Lorenzo como una alternativa, el exintegrante del Consejo de Fútbol analizó los motivos del fracaso copero y apuntó directamente contra el rendimiento del plantel.

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“Cuando empezó, fue todo color de rosa, tuvo dos partidos muy buenos, una continuidad a lo que venía haciendo en el torneo. Pero luego el equipo se equivoca, el grupo de jugadores se equivoca porque empezaron a jugar diferente”, expresó Serna en diálogo con F12, por ESPN.

En esa línea, el colombiano remarcó que Boca perdió el rumbo en la competencia internacional. “La Copa Libertadores se tiene que pelear porque es peleada que se gana, pero a esa pelea hay que darle el complemento del buen fútbol. Por eso luego Boca equivocó el camino y en esa equivocación de querer solo pelearla, perdió”, sostuvo.

Para Chicho, el punto de quiebre estuvo en el partido ante Cruzeiro, en Brasil, donde el Xeneize cayó por 1-0 y comenzó a complicar su panorama. “La jugó con rabia y empezó en Brasil, contra Cruzeiro, equivocando el camino. Para mí fue el peor partido de Boca en la Copa. Por ahí la expulsión no fue justa, pero ya pasó”, afirmó.

El exmediocampista también dejó una reflexión sobre cómo se deben disputar este tipo de partidos. “Boca se equivocó porque la peleó con rabia y al fútbol no se juega con rabia. Hay que saber jugar con inteligencia. Cuando hay que pelearlo, hay que pelearlo, pero es distinto pelear con rabia que saber pelearla”, explicó.

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Y agregó: “Porque cuando yo sé pelear, llevo al rival al terreno que quiero; cuando lo hago con rabia, cualquier cosa puede pasar”.

Serna también se refirió a la derrota ante Barcelona en Guayaquil y marcó errores puntuales que, según su análisis, terminaron condicionando al equipo. “Después de Cruzeiro vuelve y se equivoca en Guayaquil, en una cancha difícil, porque había llovido, la pelota no corría, eso a Boca lo perjudicó también”, señaló.

Además, cuestionó situaciones de juego que resultaron determinantes. “Cuando vos tenés una pelota parada a favor, no te pueden terminar haciendo un gol, son errores muy fuertes”, indicó, en referencia al segundo gol de Barcelona tras un córner favorable para Boca. También hizo alusión a la expulsión de Ascacibar, luego de patear a un rival en el suelo.

Sobre el cierre, Serna fue todavía más directo al hablar del futuro del plantel y de la necesidad de una limpieza en el próximo mercado de pases. “Uno siempre cumple etapas, seguramente nos ha pasado a todos. Y cuando sucede, hay que tomar otro rumbo. Quiénes o cuáles, no lo tengo claro”, comenzó.

Luego lanzó la frase más fuerte de su análisis: “Hay jugadores que necesitan cambiar de aire y hay jugadores que el hincha y la gente no quiere ver más cruzar la cancha”.

De todos modos, el exdirigente reconoció que este tipo de situaciones no son sencillas de resolver puertas adentro. “Tan a disgusto está el hincha como incómodos esos jugadores, pero también es cierto que es muy difícil que un futbolista, aunque no juegue, se quiera ir de Boca”, explicó.

“A veces cuesta hacerles entender que tiene que jugar, competir, por más que estén en Boca o en el Real Madrid. En mi etapa nos costó convencer a algunos jugadores de que tomen esa decisión. No lo podés obligar, uno insinúa, trata de llevarlo a eso, porque no todo es por plata”, cerró Chicho Serna, con una mirada crítica sobre el momento que atraviesa el Xeneize.