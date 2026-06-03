El abuelo de Agostina Vega marchó en Ni Una Menos antes del velorio: “No me van a quebrar”

Miguel Heredia participó de la movilización en Córdoba pocas horas antes de despedir a su nieta.

Hoy 18:08

En una de las postales más conmovedoras de la marcha de Ni Una Menos realizada este miércoles en Córdoba, Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, decidió sumarse a la movilización apenas horas antes del velorio de su nieta, la adolescente de 14 años asesinada en un caso que conmocionó al país.

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Acompañado por familiares y allegados, Heredia participó de la concentración pese al profundo dolor que atraviesa la familia desde que se confirmó el crimen. Durante la jornada, reafirmó su compromiso con el reclamo de justicia y con la lucha contra la violencia de género.

"Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar", expresó al ser consultado por medios locales durante la movilización.

La presencia del abuelo de Agostina estuvo cargada de emoción. Mientras miles de personas marchaban por las calles del centro cordobés para reclamar el fin de los femicidios y la violencia contra mujeres y niñas, él se preparaba para afrontar uno de los momentos más difíciles: la despedida de su nieta.

"Tuve un día largo y voy a tener un día bastante largo. De acá me voy al velorio de mi nieta", manifestó.

Durante el recorrido también agradeció el acompañamiento recibido por parte de organizaciones, familiares de víctimas y participantes de la marcha. En ese sentido, aseguró que continuará participando de futuras convocatorias.

"Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas", sostuvo.

Heredia también brindó detalles sobre el estado de salud de Melisa Heredia, madre de Agostina, quien permanece internada desde que fue informada sobre el hallazgo del cuerpo de su hija. Según explicó, continúa atravesando una situación emocional muy delicada, aunque tiene previsto participar de algunos momentos del velorio y del sepelio.

Antes de retirarse de la movilización, dejó un mensaje que sintetizó el reclamo de la familia y el pedido de justicia por la adolescente.

"A marchar por la memoria de Agostina", expresó.

Y concluyó con una frase cargada de determinación: "No me van a quebrar. Hasta el último momento. Que caiga el último hijo de puta, vamos a dar batalla".

La participación de Miguel Heredia en la marcha se convirtió en uno de los momentos más significativos de la jornada, marcada por el recuerdo de las víctimas de la violencia de género y por el reclamo de justicia para Agostina Vega.