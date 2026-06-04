Lanús venció a San Isidro y vuelve a la Liga Nacional después de 10 años

El Granate se impuso 67-52 en el Rotili, cerró la serie 3-1 y se consagró campeón de La Liga Argentina.

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Lanús volverá a jugar en la Liga Nacional en la temporada 2026/27. El Granate venció este miércoles a San Isidro de San Francisco por 67-52 en el estadio Rotili, cerró la serie final por 3-1 y se consagró campeón de La Liga Argentina.

El equipo dirigido por Juan Manuel Anglese consiguió así el tan esperado regreso a la máxima categoría del básquet argentino después de 10 años, en una noche histórica para la institución.

El partido estuvo marcado por la tensión propia de una final, pero Lanús logró imponer su oficio en la segunda mitad y quebró la resistencia de San Isidro con una defensa sólida y una mejor efectividad en los momentos clave.

La dupla integrada por Martín Franchino, con 13 puntos y 10 rebotes, y Lucio Reinaudi, con 13 tantos y 7 rebotes, lideró el goleo del Granate. También fue importante el aporte de Robert Whitfield, quien sumó 11 puntos.

La gran figura de la noche fue Joaquín Noblega, autor de un partido completo: terminó con 11 unidades, 6 rebotes, 3 asistencias y 5 robos, números determinantes para sostener la intensidad del equipo en ambos costados de la cancha.

Uno de los aspectos clave del triunfo fue la eficacia desde el perímetro. Lanús convirtió 6 de sus 11 triples en la segunda mitad, una ráfaga que le permitió tomar distancia y cargar de presión al ataque visitante.

En San Isidro, la actuación más destacada fue la de Christopher Hooper, quien aportó 17 puntos, aunque no alcanzó para evitar la derrota en la final.

El ascenso coronó una temporada inolvidable para Lanús. El Granate ganó 12 partidos en los playoffs y apenas sufrió dos derrotas, un recorrido contundente que terminó con el título de La Liga Argentina 2025/26.

Con esta consagración, Lanús tomará el lugar que dejó el descenso de Atenas y regresará a la elite con el objetivo de volver a ser protagonista en la máxima competencia del básquet nacional.