Defensorías del Pueblo rechazan el proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal

ADPRA expresó su preocupación por la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que eliminar la norma implicaría un retroceso en materia de salud pública, acceso a la información y protección de consumidores.

Hoy 20:48

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación ante el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que propone la derogación total de la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.

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A través de un comunicado institucional, la entidad sostuvo que la norma vigente no solo regula la colocación de sellos de advertencia en los envases de alimentos, sino que también establece restricciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, promueve entornos escolares saludables y fija criterios nutricionales para las compras realizadas por el Estado.

Según ADPRA, una derogación sin un régimen alternativo provocaría un vacío normativo en todas esas áreas y significaría la pérdida de herramientas destinadas a garantizar derechos vinculados a la salud y al acceso a información clara para los consumidores.

La asociación recordó que la ley fue aprobada tras un amplio debate legislativo y obtuvo un fuerte respaldo parlamentario tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Asimismo, destacó que el etiquetado frontal constituye una aplicación concreta del derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz, contemplado en la Constitución Nacional y en la legislación de defensa del consumidor.

Desde la entidad señalaron que los sellos de advertencia permiten reducir las asimetrías de información al momento de la compra, especialmente entre los sectores más vulnerables, que muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para interpretar las tablas nutricionales tradicionales.

Otro de los puntos destacados en el documento es la protección de niños, niñas y adolescentes frente a las estrategias de marketing de productos ultraprocesados. ADPRA sostuvo que la norma responde a obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de protección de la infancia y promoción de hábitos saludables.

La asociación también remarcó que las políticas de prevención alimentaria contribuyen a reducir la incidencia de enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión y las afecciones cardiovasculares, generando beneficios sanitarios y económicos a largo plazo.

Además, advirtió que la eliminación de la ley podría entrar en conflicto con el principio de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, contemplado en tratados internacionales suscriptos por Argentina.

Por ese motivo, ADPRA exhortó al Congreso de la Nación a mantener la vigencia de la Ley N° 27.642 y rechazar el proyecto de derogación impulsado por el Poder Ejecutivo. También consideró que cualquier modificación sobre esta materia debe surgir de un debate amplio, participativo y respaldado por evidencia científica, garantizando que no se reduzcan los niveles de protección actualmente existentes para la población.