Zamora votó en contra del acuerdo con holdouts y defendió la posición argentina en las reestructuraciones de deuda

El senador nacional por Santiago del Estero rechazó el proyecto tratado en la Cámara alta y advirtió que la iniciativa representa un retroceso para la defensa de los intereses del país.

Hoy 21:22

Durante la sesión celebrada este jueves en el Senado de la Nación, el senador Gerardo Zamora expresó su rechazo al proyecto vinculado a acuerdos con acreedores holdouts y fundamentó su voto negativo al considerar que la propuesta afecta la posición de la Argentina frente a futuros procesos de reestructuración de deuda.

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Al intervenir en el debate, el legislador sostuvo que los acuerdos alcanzados en anteriores reestructuraciones, que contaron con el respaldo de amplias mayorías de acreedores, deben ser respetados y cuestionó la posibilidad de otorgar beneficios especiales a quienes decidieron mantenerse al margen de esos procesos para luego reclamar ventajas a través de litigios judiciales.

Posteriormente, Zamora ratificó su postura a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de su voto.

"Dentro de los temas tratados hoy, el proyecto vinculado a acuerdos con acreedores holdouts, donde expresé mi voto negativo, ya que representa un retroceso para la defensa de los intereses de la Argentina", manifestó.

El ex gobernador santiagueño remarcó además que las reestructuraciones de deuda aceptadas por la mayoría de los acreedores deben ser respetadas y consideró que no corresponde favorecer a sectores que optaron por no adherirse a esos acuerdos.

"Las reestructuraciones de deuda aceptadas por amplias mayorías deben ser respetadas y no corresponde otorgar beneficios especiales a sectores especulativos que decidieron mantenerse al margen para obtener ventajas mediante litigios", señaló.

Asimismo, el senador afirmó que la discusión excede el aspecto financiero y tiene implicancias más amplias para el país.

"La discusión no es solamente financiera, también involucra la soberanía económica, la seguridad jurídica y la capacidad de nuestro país para resolver sus crisis sin comprometer su futuro", concluyó.