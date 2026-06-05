El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 5 de junio de 2026: anuncian cielo mayormente nublado y una máxima de 23°C en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con abundante nubosidad y temperaturas agradables. Para el sábado también se prevé tiempo inestable, con leves probabilidades de lluvias durante gran parte del día.

Hoy 01:56

Santiago del Estero continuará con condiciones estables y temperaturas agradables durante el viernes y el sábado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las jornadas estarán marcadas por la presencia de abundante nubosidad y registros térmicos moderados para esta época del año.

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Para este viernes 5 de junio, se espera una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 23°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche.

Además, la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, con valores de entre 0% y 10% durante las primeras horas del día. Los vientos soplarán leves, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En tanto, para el sábado, el organismo prevé una mínima de 17°C y una máxima de 23°C, en un escenario similar al del día anterior.

El pronóstico indica que durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, mientras que para el resto de la jornada se esperan leves probabilidades de lluvias, aunque sin fenómenos de consideración. Las condiciones se mantendrán frescas y con abundante nubosidad.

De esta manera, el primer fin de semana de junio comenzará con tiempo estable, temperaturas agradables y cielo cubierto, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas sobre la capital santiagueña y sus alrededores.