"El Cepsi registró un 50% más de consultas por enfermedades respiratorias"

La directora médica, Dra. Eugenia Gauna, advirtió que los casos comenzaron a incrementarse desde marzo y que los menores de dos años son uno de los grupos más afectados.

Hoy 14:42

Las enfermedades respiratorias continúan en aumento en Santiago del Estero y generan una fuerte demanda en los servicios de salud pediátrica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, la directora médica del Cepsi, Dra. Eugenia Gauna, informó que desde marzo se registra un crecimiento significativo de las consultas por cuadros respiratorios.

“Tenemos un 50% más de consultas en comparación con años anteriores y eso también repercute en las internaciones. El mayor porcentaje de estas consultas corresponde a patologías respiratorias”, explicó la profesional.

Según detalló, los grupos más afectados son los niños menores de dos años y los adolescentes de entre 10 y 14 años, quienes presentan cuadros de mayor severidad. “Los lactantes tienen más dificultades para defenderse de estas enfermedades, mientras que en los adolescentes nos ha impactado la gravedad de algunos casos”, señaló.

Entre los síntomas más frecuentes que motivan las consultas médicas se encuentran la fiebre, la tos, el resfrío y la dificultad respiratoria. “Los padres suelen consultar cuando notan que los niños respiran más rápido de lo habitual o presentan signos de agitación”, indicó Gauna.

La especialista explicó que muchos pacientes pueden continuar su tratamiento en el hogar bajo control médico, pero advirtió que cuando no hay mejoría con las primeras medidas terapéuticas es necesaria la internación, en algunos casos con asistencia de oxígeno.

Asimismo, destacó que este año el incremento de casos se adelantó respecto de temporadas anteriores. “Antes observábamos el pico entre julio y agosto. El año pasado fue entre mayo y junio, y este año comenzamos a notar el aumento de consultas desde marzo”, afirmó.

Actualmente, la guardia del Cepsi recibe entre 400 y 500 consultas diarias, a las que se suman las atenciones realizadas en consultorios externos.

Respecto de las medidas preventivas, Gauna remarcó la importancia de mantener los ambientes ventilados, realizar un correcto lavado de manos y completar los esquemas de vacunación. “Lo más importante es la vacunación, tanto en embarazadas como en niños. Además, en esta época debemos reforzar la vacuna antigripal, obligatoria entre los seis meses y los dos años, en mayores de 65 años y en personas con factores de riesgo”, sostuvo.

La médica también consideró que el regreso a las aulas contribuye al aumento de contagios, ya que se trata de enfermedades de transmisión aérea. En ese sentido, recomendó que los niños con síntomas no asistan a clases y que los adultos enfermos utilicen barbijo dentro del hogar para evitar la propagación de los virus.

Finalmente, recordó que ante cualquier síntoma es fundamental realizar una consulta temprana con el pediatra, médico de familia o en los centros de salud más cercanos. “El Cepsi trabaja las 24 horas, los siete días de la semana, para atender a los pacientes que lo necesiten”, concluyó.