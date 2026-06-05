Iniciaron los trabajos de mejoramiento de calles en el B° Bajo de Vertiz

Los trabajos incluyen nivelación de calles, aporte de base estabilizada y construcción de cordón cuneta en una extensión aproximada de 20 cuadras. El intendente Roger Nediani supervisó el avance de las tareas.

Hoy 15:05

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó el barrio Bajo de Vértiz donde la Secretaría de Obras Públicas desarrolló durante la semana trabajos de nivelación, aporte de base estabilizada y colocación de cordón cuneta.

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En la oportunidad, el jefe comunal estuvo acompañado por el viceintendente, Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; la Dra. Mariana Morales y demás autoridades de la Secretaría de Obras Públicas.

En el recorrido por el sector muchos vecinos se acercaron a dialogar con las autoridades municipales y presentar sus inquietudes y manifestar su agradecimiento por la concreción de estas acciones que mejorarán la circulación de quienes transitan por la zona.

Al respecto, Nediani señaló: "Estamos en este momento en la intersección de calles San Juan y Guido Spano con trabajos que iniciaron durante esta semana un plan integral de cordón cuneta en el barrio Bajo de Vértiz que consta de una extensión aproximada de 20 cuadras que no solamente van a ir con el correspondiente hormigonado sino también en el aporte de suelo y de base estabilizada".

"Además estamos teniendo en cuenta de darle las pendientes adecuadas para la calle colectora que es la Guido Spano que justamente cuando hay precipitaciones es por donde se escurre el agua hacia la entrada al desagüe pluvial que va por todo el lateral de la Avenida del Libertador".

"Así que la verdad que estamos muy contentos por el acercamiento de los vecinos que están contentos, están acompañando y están muy entusiasmados por esta nueva obra que hemos comenzado en su barrio que tiene tantos años y que está tan cerca del centro que hasta la fecha de la vuelta de la democracia no había tenido mejoras. Así que vamos a continuar trabajando porque tenemos esta idea de las obras que integran, que conectan a los barrios y que mejoran la calidad de vida fundamentalmente de todos los vecinos", finalizó Nediani.