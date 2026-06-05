Cristina Kirchner homenajeó al Indio Solari con un mensaje en redes sociales

La expresidenta utilizó su cuenta de X para saludar al histórico músico y destacar su trayectoria.

Hoy 16:25

Tras enterarse del fallecimiento del Indio Solari, la expresidenta Cristina Kirchner le dedicó un mensaje en sus redes sociales. “Vivir solo cuesta vida”, expresó.

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La relación entre la exmandataria y el exlíder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota viene de larga data. Se reunieron en más de una oportunidad y el músico se declaraba abiertamente peronista.

Solari era además amigo de Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta y diputado nacional de Unión por la Patria.