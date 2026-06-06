El video de Brian Sarmiento y la esposa del Turco García que revolucionó la casa de “Gran Hermano 2026”

Los participantes protagonizaron un momento que no pasó desapercibido durante la última fiesta y las imágenes se viralizaron rápidamente.

Hoy 10:17

La esposa del Turco García volvió a dar que hablar en las redes. Este viernes protagonizó un momento hot con Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026 (Telefe) y varios usuarios explotaron al ver el video.

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Luego de haber hecho varios bailes de alto voltaje con Emanuel Di Gioia, ahora se la vio muy cerca del ex Racing, con quien se movió al ritmo de “No se ve - Chingón”, el hit de DesaKTa2 que se convirtió en un himno para Sarmiento.

Durante la última fiesta, los participantes se revolcaron en el piso, juntaron sus cuerpos y realizaron varias escenas que rozaron las de las películas para adultos.

La grabación se hizo viral y desató críticas feroces hacia ambos. A él lo acusaron de no respetar a Danelik Galazán, y a ella de estar “cobrándose” algún disgusto que le hizo pasar su esposo en el pasado. “Muy ordinarios”, “Están calientes”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron.