Por un desgarro, Balerdi se pierde el Mundial con la Selección Argentina

Scaloni deberá definir a su reemplazante. El zaguero de Olympique Marsella sufrió una lesión muscular en el entrenamiento de este viernes y se quedará fuera de la Copa del Mundo.

Hoy 13:20

En el último entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso ante Honduras de esta noche, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y se perderá el Mundial. El zaguero de Olympique Marsella no pudo terminar la práctica de anoche y los estudios corroboraron que el grado de la lesión no le permitirán recuperarse a tiempo. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió desafectarlo y deberá definir un reemplazante de la prelista de 55 jugadores.

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A apenas días del debut mundialista (será el 16/6 ante Argelia) la principal preocupación pasa por recuperar jugadores tocados, afinar el funcionamiento y, sobre todo, no padecer nuevas bajas. Por eso, la situación del central de 27 años fue un golpe para el plantel, que en Qatar vivió situaciones similares, aunque con futbolistas que ya llegaban tocados (Joaquín Correa y Nicolás González).

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El hombre surgido en Boca llegaba como alternativa a primer marcador central, como posible sustituto de Cristian Romero (que viene de una lesión de rodilla) tras una muy buena temporada en la Ligue 1 de Francia. En ascenso y con una presencia creciente en las convocatorias de Scaloni, se ganó un lugar en la lista de 26 y estaba listo para encarar su primer Mundial.

Sin embargo, el desgarro sufrido anoche lo dejó afuera de la lista para la Copa del Mundo, ya que una recuperación de tres semanas le permitía llegar con lo justo recién para el duelo ante Jordania, por la tercera y última fecha de la fase de grupos, el 27 de junio. Por eso, Scaloni y su cuerpo técnico decidieron cortarlo y en las próximas horas deberán definir a su reemplazante.

Balerdi fue titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Perú, en la Bombonera; Chile, en Santiago; y Ecuador, en Guayaquil. En total, suma 11 presencias en la Selección Argentina y se perdió los últimos amistosos por una lesión muscular.