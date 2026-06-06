¿Acertará de nuevo? EA Sports simuló el Mundial 2026 y predijo quién será el campeón

La cuenta oficial del videojuego recordó que acertó las últimas cuatro Copas del Mundo y vaticinó al ganador de esta edición.

Hoy 19:02

EA Sports FC encendió la previa del Mundial 2026 con una publicación que rápidamente generó repercusión en redes sociales. La cuenta oficial del videojuego realizó una nueva simulación de la Copa del Mundo y predijo que España será la próxima campeona.

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“Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España”, publicaron desde la cuenta oficial de EA Sports FC en X, junto a una imagen de futbolistas españoles festejando dentro del videojuego.

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El mensaje hace referencia a un antecedente que no pasó desapercibido entre los fanáticos: la saga había acertado los últimos cuatro campeones mundiales. Primero fue España en 2010, luego Alemania en 2014, Francia en 2018 y finalmente Argentina en Qatar 2022.

Con ese historial, la nueva simulación tomó un condimento especial en la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta vez, el videojuego eligió a la Roja como el seleccionado que levantaría el trofeo.

De todos modos, se trata de una simulación del videojuego y no de un pronóstico oficial. Aun así, los aciertos recientes de EA Sports hicieron que la publicación se viralizara rápidamente y alimentara el debate entre los hinchas.

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Como parte del contexto mundialista, EA anunció esta semana una actualización internacional de EA Sports FC 26, con 53 selecciones licenciadas y un modo de torneo de 48 equipos, en línea con el formato del Mundial 2026.

A pocos días del inicio de la competencia, la predicción del videojuego suma un nuevo atractivo a la previa. Mientras Argentina se prepara para defender el título conseguido en Qatar, España aparece ahora como la elegida por una simulación que, al menos en las últimas cuatro ediciones, logró acertar al campeón.