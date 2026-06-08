Fabripan se suma a la fiebre mundialista con un espectacular sorteo de 8 Smart TV

La firma santiagueña sorteará un televisor de 50 pulgadas por cada sucursal. Entrá a la nota y enterate cómo participar.

Hoy 08:30

En el marco del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, Fabripan quiere festejar junto a sus clientes y acompañar la ilusión por la Selección Argentina con un gran sorteo: 8 Smart TV de 50 pulgadas, uno por cada sucursal.

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La propuesta busca sumar a las familias santiagueñas a la fiesta mundialista, con premios pensados para disfrutar cada partido desde casa.

Fabripan es una panificadora con una larga trayectoria familiar dentro de la industria santiagueña. La firma se destaca por sus productos frescos y de alta calidad, con una amplia variedad de panes, facturas, tortas, especialidades y una propuesta de sanguchería de elaboración diaria.

Para participar del sorteo, los clientes deben realizar una compra o consumo de cualquier producto de la panadería por un monto igual o superior a $10.000. Por cada $10.000 acumulados, se obtiene un cupón: con $20.000, dos cupones; con $30.000, tres cupones, y así sucesivamente.

El sorteo se realizará este viernes 12 de junio en la casa central de Fabripan, ubicada en Pedro León Gallo esquina Avenida Lugones. Las sucursales participantes son:

* Av. Pedro León Gallo esquina Av. Leopoldo Lugones

* Av. Belgrano esquina Alvarado

* Av. Belgrano esquina San Martín

* Av. Belgrano esquina Av. Alsina

* Libertad casi Entre Ríos

* 25 de Mayo a metros de 9 de Julio

* 24 de Septiembre casi 9 de Julio

* Av. Víctor Yunes esquina Av. Lugones

Con esta iniciativa, Fabripan invita a sus clientes a vivir el comienzo del Mundial 2026 con sabor santiagueño, productos frescos y la posibilidad de ganar un Smart TV de 50 pulgadas para alentar a la Argentina.