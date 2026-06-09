Salieron a la luz antecedentes judiciales de Nahuel Ferreyra, el acusado por la muerte de Mariana Ibáñez

Nahuel Ferreyra, detenido por la muerte de la joven motociclista, habría estado involucrado en otras causas penales. Entre ellas figura una investigación por lesiones y otra por una presunta privación ilegítima de la libertad.

Hoy 16:11

Mientras avanza la investigación por la muerte de Lourdes Mariana Ibáñez, comenzaron a surgir antecedentes judiciales que involucran a Nahuel Ferreyra, el joven de 24 años detenido e imputado por el siniestro vial ocurrido el sábado sobre avenida Belgrano.

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Según documentación judicial a la que tuvo acceso Diario Panorama y fuentes cercanas a distintas investigaciones, Ferreyra habría estado involucrado en otros episodios que llegaron a la Justicia durante los últimos meses.

Uno de los antecedentes corresponde a una causa iniciada en octubre de 2025 en la ciudad de Fernández. De acuerdo con la imputación, Ferreyra y otros dos jóvenes habrían mantenido una discusión con un grupo de personas en un corralón ubicado sobre avenida Belgrano de esa ciudad.

Siempre según la acusación, posteriormente habrían seguido a uno de los involucrados cuando se retiraba en su automóvil, interceptándolo en avenida San Martín. La presentación judicial sostiene que el vehículo en el que circulaban los acusados habría encerrado al conductor, provocando que impactara contra la pared de un galpón. Luego, la víctima habría sido agredida físicamente, sufriendo lesiones que demandaron varios días de recuperación.

A ese antecedente se suma otra investigación mencionada por fuentes judiciales y policiales consultadas, vinculada a un confuso episodio en el que Ferreyra habría sido detenido junto a otros jóvenes por una presunta privación ilegítima de la libertad y agresiones físicas contra una persona.

De acuerdo con los trascendidos, la víctima habría sido retenida dentro de una camioneta y posteriormente golpeada. Las mismas fuentes señalaron que el vehículo mencionado en aquel expediente sería el mismo que actualmente permanece secuestrado en el marco de la causa que investiga la muerte de Lourdes Ibáñez.

Por el momento, la fiscalía que investiga el choque fatal ocurrido en la capital santiagueña continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales de Ferreyra, quien permanece detenido tras haber sido localizado horas después del siniestro en la ciudad de Fernández.

En paralelo, la querella que representa a la familia de Lourdes anticipó que solicitará un cambio en la calificación legal de la causa. Actualmente, el acusado se encuentra imputado por homicidio culposo agravado por accidente de tránsito, aunque los abogados sostienen que el hecho debería ser investigado como homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas significativamente más severas.

Mientras la investigación avanza, la aparición de estos antecedentes vuelve a poner el foco sobre el historial judicial del joven acusado y sobre las circunstancias que rodean uno de los casos que más conmoción generó en Santiago del Estero durante los últimos días.