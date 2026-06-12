F3: Colnaghi comenzó el fin de semana en Montmeló

El piloto ítalo argentino fue 9° en el entrenamiento libre de la FIA Fórmula 3 en el circuito catalán, acompañando el show de la F2 y F1.

Hoy 08:00

Mattia Colnaghi (MP Motorsport), el piloto ítalo argentino de la FIA Fórmula 3, arrancó con la 3ra fecha del certamen ubicado entre los diez mejores tiempos del entrenamiento libre en la pista de Barcelona. El joven que corre bajo bandera de Argentina y está 17° en el campeonato, registró 1m29s408 para quedar 9° a 986 milésimas del referente, Théophile Nael (Campos Racing).

El equipo local, Campos, selló los tres mejores tiempos con el francés Nael consiguiendo 1m28s422 para quedar adelante de Ugo Ugochukwu y Ernesto Rivera. Detrás de ellos clasificaron Alessandro Giusti, Taito Kato y Brando Badoer, mientras que el Top10 se cerró con Kanato Le, Noah Stromsted, Mattia Colnaghi y Bruno Del Pino.