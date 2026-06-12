Australia y Turquía abren su ilusión mundialista en Vancouver

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Australia y Turquía abren su ilusión mundialista en Vancouver

Los seleccionados se enfrentarán este domingo desde la 1 de la madrugada por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 07:01

Australia y Turquía pondrán en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten este domingo desde la 01.00 en el Vancouver Stadium, por la primera jornada del Grupo D. El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse en vivo por TyC Sports.

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Los australianos afrontan su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo luego de finalizar segundos en su grupo durante las Eliminatorias Asiáticas. El equipo dirigido por Tony Popovic llega con algunas dudas tras los amistosos previos, donde cayó por 1 a 0 frente a México e igualó 1 a 1 ante Suiza. 

Del otro lado estará una Turquía que vuelve a disputar un Mundial después de 24 años. El conjunto conducido por Vincenzo Montella atraviesa un gran momento y llega fortalecido tras vencer a Macedonia del Norte por 4 a 0 y a Venezuela por 2 a 1 en sus compromisos preparatorios. Además, tendrá como principal figura al joven Arda Güler, una de las grandes apuestas del seleccionado europeo. 

El partido aparece como clave para las aspiraciones de ambos equipos en una zona que completan Estados Unidos y Paraguay. Con el nuevo formato de 48 selecciones, los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los 16avos de final, aunque también habrá lugar para varios terceros. 

Probable formación de Australia

Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric y Awer Mabil.
DT: Tony Popovic.

Probable formación de Turquía

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu.
DT: Vincenzo Montella.

Datos del partido

  • Partido: Australia vs. Turquía.
  • Fecha: Domingo 14 de junio.
  • Hora: 01.00 (Argentina).
  • Estadio: Vancouver Stadium.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
  • VAR: Michael Orue (Perú).
  • TV: TyC Sports.

Con el sueño de avanzar a la fase eliminatoria, Australia y Turquía protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo D, en un duelo que puede comenzar a marcar el rumbo de ambos en la Copa del Mundo.

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