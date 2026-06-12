Australia y Turquía abren su ilusión mundialista en Vancouver

Los seleccionados se enfrentarán este domingo desde la 1 de la madrugada por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 07:01

Australia y Turquía pondrán en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten este domingo desde la 01.00 en el Vancouver Stadium, por la primera jornada del Grupo D. El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse en vivo por TyC Sports.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Los australianos afrontan su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo luego de finalizar segundos en su grupo durante las Eliminatorias Asiáticas. El equipo dirigido por Tony Popovic llega con algunas dudas tras los amistosos previos, donde cayó por 1 a 0 frente a México e igualó 1 a 1 ante Suiza.

Del otro lado estará una Turquía que vuelve a disputar un Mundial después de 24 años. El conjunto conducido por Vincenzo Montella atraviesa un gran momento y llega fortalecido tras vencer a Macedonia del Norte por 4 a 0 y a Venezuela por 2 a 1 en sus compromisos preparatorios. Además, tendrá como principal figura al joven Arda Güler, una de las grandes apuestas del seleccionado europeo.

El partido aparece como clave para las aspiraciones de ambos equipos en una zona que completan Estados Unidos y Paraguay. Con el nuevo formato de 48 selecciones, los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los 16avos de final, aunque también habrá lugar para varios terceros.

Probable formación de Australia

Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric y Awer Mabil.

DT: Tony Popovic.

Probable formación de Turquía

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu.

DT: Vincenzo Montella.

Datos del partido

Partido: Australia vs. Turquía.

Australia vs. Turquía. Fecha: Domingo 14 de junio.

Domingo 14 de junio. Hora: 01.00 (Argentina).

01.00 (Argentina). Estadio: Vancouver Stadium.

Vancouver Stadium. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

(Venezuela). VAR: Michael Orue (Perú).

(Perú). TV: TyC Sports.

Con el sueño de avanzar a la fase eliminatoria, Australia y Turquía protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo D, en un duelo que puede comenzar a marcar el rumbo de ambos en la Copa del Mundo.