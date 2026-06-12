Quimsa se juega la última ficha ante Gimnasia para seguir con vida en la final de la Liga Nacional

La Fusión tendrá acción este sábado desde las 21 por el cuarto juego de la serie decisiva. El conjunto patagónico está arriba 3-0 y quedó a un triunfo de consagrarse campeón. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 07:09

Quimsa afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de la temporada cuando visite a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por el cuarto punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro comenzará a las 21 y puede definir al nuevo campeón del certamen. Escúchalo por Radio Panorama.

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La situación para el conjunto santiagueño es compleja. Gimnasia domina la serie por 3 a 0 y quedó a una sola victoria de quedarse con el título. Por eso, la Fusión está obligada a ganar para extender la definición y mantener viva la ilusión de alcanzar una remontada histórica.

El equipo dirigido por Victoriano sabe que no tiene margen de error. Para quedarse con el campeonato deberá imponerse en los cuatro partidos restantes de la serie, una hazaña que nunca ocurrió en la historia de la Liga Nacional y que quedaría marcada como una de las mayores epopeyas del básquet argentino.

Los dos primeros encuentros disputados en el estadio Ciudad fueron muy diferentes. En el juego inicial, Quimsa tuvo una floja noche, sufrió un mal primer cuarto y terminó cayendo por 82 a 73. En el segundo duelo mostró una mejor imagen, estuvo cerca de igualar la serie y llegó a tener la ventaja en el tramo decisivo, pero Gimnasia reaccionó en el cierre y se quedó con una ajustada victoria por 80 a 79.

La historia se complicó aún más en el tercer capítulo de la final. Ya en Comodoro Rivadavia, la Fusión tuvo una de sus producciones más bajas de la temporada y fue ampliamente superada por el conjunto local, que se impuso por 76 a 59 para quedar a las puertas de la consagración.

Ahora, con la obligación de ganar, Quimsa intentará mostrar una versión mucho más sólida y recuperar el nivel que lo llevó a disputar una nueva final. Del otro lado estará un Gimnasia que buscará aprovechar el impulso de su gente para cerrar la serie y celebrar el campeonato en casa.

El cuarto juego promete emociones fuertes. Para los santiagueños será una verdadera final, mientras que para los chubutenses representa la gran oportunidad de escribir una página dorada en su historia.