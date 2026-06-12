Franco Colapinto afronta una jornada clave en Barcelona con la mira puesta en la clasificación

Tras un viernes con sensaciones encontradas, El piloto argentino afrontará primero la tercera práctica libre y luego la esperada clasificación, donde intentará conseguir una buena posición de partida para la carrera del domingo.

Hoy 07:10

Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado en una jornada determinante del Gran Premio de Barcelona, séptima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto argentino afrontará primero la tercera práctica libre y luego la esperada clasificación, donde intentará conseguir una buena posición de partida para la carrera del domingo.

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Luego de un viernes de trabajo intenso en el circuito de Montmeló, el representante de Alpine llega con expectativas moderadas. En la segunda tanda de entrenamientos finalizó en el 15° puesto, registrando un tiempo de 1m17s051 en su mejor vuelta, tras completar 30 giros y utilizar diferentes configuraciones de neumáticos y cargas de combustible.

La escudería francesa no presentó actualizaciones significativas para este fin de semana, por lo que el objetivo principal fue recopilar información para optimizar el rendimiento del Alpine A526. Colapinto se enfocó en evaluar el desgaste de los neumáticos y en brindar datos clave para que los ingenieros definan la estrategia tanto para la clasificación como para la carrera del domingo.

A pesar de no haber podido acercarse al Top 10 en la segunda sesión, el balance personal fue positivo. Al igual que en la práctica inicial, el argentino volvió a superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 16°, apenas 31 milésimas por detrás del pilarense.

Un viernes que dejó señales alentadoras

La mejor actuación de Colapinto llegó en la primera práctica libre, donde sorprendió al ubicarse en el sexto lugar con un registro de 1m17s893. Allí mostró una versión mucho más competitiva y cómoda con el auto, algo que él mismo había anticipado antes de salir a pista.

Durante esa sesión completó 28 vueltas y trabajó con distintos compuestos de neumáticos, logrando un ritmo consistente que alimentó las expectativas dentro del equipo.

Por su parte, Gasly, recientemente beneficiado por la revisión de la FIA que le devolvió el podio obtenido en Mónaco, terminó 17° en esa tanda y reportó algunos inconvenientes mecánicos durante el desarrollo de los entrenamientos.

McLaren volvió a marcar el ritmo

La referencia del viernes quedó en manos del vigente campeón Lando Norris, que dominó la segunda práctica con su McLaren gracias a un tiempo de 1m15s426. Detrás finalizaron George Russell con Mercedes y Oscar Piastri, también con McLaren.

Más atrás se ubicaron Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Max Verstappen y otros protagonistas que volverán a pelear por los primeros puestos en la clasificación.

Cronograma del GP de España

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07.30.

07.30. Clasificación: 11.00.

Domingo 14 de junio