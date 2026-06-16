En vivo: Inglaterra y Croacia protagonizan un duelo estelar en el arranque del Grupo L del Mundial 2026

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
54' Grupo K
Portugal 1
RD Congo 1
17 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Austria 3
Jordania 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Argentina 3
Argelia 0
FINALIZADO
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Croacia -
17 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Ghana -
Panamá -
17 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Uzbekistán -
Colombia -
17 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 52' Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

En vivo: Inglaterra y Croacia protagonizan un duelo estelar en el arranque del Grupo L del Mundial 2026

Los Tres Leones y el conjunto balcánico se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 en el Dallas Stadium, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Hoy 14:58

Inglaterra y Croacia pondrán primera este miércoles en el Mundial 2026 con un choque que promete emociones desde el inicio. Desde las 17.00, ambos seleccionados se medirán en el Dallas Stadium por la primera jornada del Grupo L, en un partido que puede marcar el rumbo de la clasificación y que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de avanzar lejos en el torneo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2 -OPCIÓN 3

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega con buenas sensaciones tras cerrar su preparación con dos triunfos amistosos. Primero derrotó 1-0 a Nueva Zelanda y luego goleó 3-0 a Costa Rica, resultados que fortalecieron la confianza de un plantel repleto de figuras y que busca confirmar su candidatura al título desde el debut.

Por su parte, Croacia atraviesa un proceso de renovación luego de las históricas campañas que la llevaron al podio en Rusia 2018 y Qatar 2022. Con una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes talentos, el equipo de Zlatko Dalić afronta una nueva Copa del Mundo tras caer 2-0 ante Bélgica y vencer 2-1 a Eslovenia en sus compromisos preparatorios.

En principio, Inglaterra formaría con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. Del otro lado, Croacia alinearía a Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir.

El encuentro será arbitrado por el francés Clément Turpin, con la mexicana Sandra Ramírez a cargo del VAR, y podrá verse en vivo por TyC Sports. Con planteles de jerarquía y objetivos ambiciosos, ingleses y croatas prometen regalar uno de los mejores espectáculos de la fase de grupos del certamen.

TEMAS Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: la Portugal de Cristiano va por el primer paso ante Congo
  2. 2. Video: un automovilista alcoholizado provocó daños en varias motos frente a una distribuidora
  3. 3. Quién era Juan Olivera, el hombre que murió calcinado en el incendio de su vivienda del barrio Jardín
  4. 4. Tragedia en el barrio Jardín: un hombre de 76 años murió calcinado al incendiarse su vivienda
  5. 5. En vivo: Inglaterra y Croacia protagonizan un duelo estelar en el arranque del Grupo L del Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT