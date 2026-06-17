La familia de Gaspi desmiente rumores sobre colecta para su repatriación

La familia de Gaspi ha declarado que no hay colecta oficial para repatriar su cuerpo a Argentina y ha pedido ignorar campañas engañosas.

Hoy 15:32

La familia de Gaspi ha enfrentado uno de los momentos más dolorosos de su vida tras su reciente fallecimiento. En el transcurso de las últimas horas, surgieron rumores acerca de una supuesta colecta para trasladar su cuerpo a Argentina. En respuesta a esta situación, el streamer Coscu difundió un comunicado que aclara la verdad detrás de estas afirmaciones.

El mensaje compartido por Martín Disalvo en redes sociales comienza señalando: “Mensaje de la familia de Gaspi”. Este comunicado especifica que no existe ninguna colecta oficial destinada a cubrir los gastos relacionados con la repatriación de Gaspi. En cambio, se detalla que, gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a aportes recibidos de forma privada, se han podido cubrir los costos necesarios para que Gaspi regrese a Argentina en los próximos días.

Asimismo, el comunicado expresa un sincero agradecimiento a quienes han mostrado su disposición para ayudar en este difícil momento. La familia resalta el cariño que tanto Gaspi como Lucas lograron generar en sus seguidores y propone que la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo y acompañar a sus seres queridos con respeto.

“Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”, concluye el mensaje, reflejando el profundo impacto que han tenido en la vida de sus seres queridos y seguidores.

Tras la noticia de la muerte del youtuber, su padre, Ricardo Héctor Prim, compartió mensajes conmovedores en su cuenta de Facebook. Desde Puerto Madryn, donde dirige una librería, publicó dos fotografías de Gaspi en diferentes etapas de su vida, acompañadas por la emotiva frase “Gaspi, te quiero siempre”.

Además, compartió una imagen que expresa su dolor con la leyenda “INFINITA TRISTEZA”, evidenciando el profundo impacto emocional que ha generado la pérdida de su hijo.